İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarafından yürütülen, Anadolu yakasında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmaları sona erdi. Peki Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri? İşte detaylar...

BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN AÇILIŞI NE ZAMAN?

Bostancı-Dudullu Metro Hattı 6 Ocak 2023 (bugün) açılıyor.

BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN GÜZERGAHI

Bostancı

Emin Ali Paşa

Ayşekadın

Kozyatağı

Küçükbakkalköy

İçerenköy

Kayışdağı

Mevlâna

İmes

Modoko-Keyap

Dudullu

Huzur

Parseller

