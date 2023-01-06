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Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri?

06.01.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bostancı-Dudullu Metrosu İstanbul Anadolu yakasında üç önemli metro hattını birbirine bağlayacak. Birçok vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak Bostancı-Dudullu Metrosunun ne zaman açılacağı ve durakları merak ediliyor. Peki Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri? İşte detaylar...

Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarafından yürütülen, Anadolu yakasında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmaları sona erdi. Peki Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri? İşte detaylar...

BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN AÇILIŞI NE ZAMAN?

Bostancı-Dudullu Metro Hattı 6 Ocak 2023 (bugün) açılıyor.

Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri?

BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN GÜZERGAHI

Bostancı
Emin Ali Paşa
Ayşekadın
Kozyatağı
Küçükbakkalköy
İçerenköy
Kayışdağı
Mevlâna
İmes
Modoko-Keyap
Dudullu
Huzur
Parseller

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metro bostancı dudullu

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