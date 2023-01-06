İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarafından yürütülen, Anadolu yakasında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmaları sona erdi. Peki Bostancı-Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı-Dudullu metrosu durakları hangileri? İşte detaylar...
Bostancı-Dudullu Metro Hattı 6 Ocak 2023 (bugün) açılıyor.
Bostancı
Emin Ali Paşa
Ayşekadın
Kozyatağı
Küçükbakkalköy
İçerenköy
Kayışdağı
Mevlâna
İmes
Modoko-Keyap
Dudullu
Huzur
Parseller