- BOSTANCI METROSUNDA KADINA HAKARET DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Bostancı Metro İstasyonunda Kerime P. isimli kadına hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Atınç M.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Atınç M., davanın ilk duruşmasına katılmadı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Atınç M., duruşmaya katılmadı.

Müşteki Kerime P. ve avukatları ile Atınç M.'nin avukatı duruşmada hazır bulundu.

"OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Kerime P., "Olay günü metroda asansör bekliyordum. Sanık da asansörden aşağıya doğru iniyordu. Sanık asansörden inerken bakışları ile tacize başlamıştı. Asansörden indikten sonra yürümesi gerekirken bir anda durdu, karşıma geçti. Diğer insanların geçmesini bekledi. Bana bir şeyler dediğini fark ettim. Sanığa aldırış etmeden asansöre geçtim. Asansöre geçerken bana, 'Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar' şeklinde söz söyleyerek bana tükürdü. Tükürük sol tarafıma denk geldi. Kapı kapandıktan sonra bağırdı ancak ne dediğini duymadım. Sanıktan korktuğum ve şok geçirdiğim için ne dediğimi tam olarak anlayamadım. Aynı gün sanıktan şikayetçi oldum. Maddi zararım yoktur, olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm. Halen görmeye devam etmekteyim" dedi.