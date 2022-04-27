Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Çoğu insan hayatının bir ya da birden fazla döneminde şişkinlik yaşar. Şişkinlik şikayetinden kurtulmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Egzersizler, takviyeler ve masajlar şişkinliği hızla azaltmaya yardımcı olabilir ve basit yaşam tarzı değişiklikleri, şişkinliğin tekrar oluşmasını önleyebilir.
Şişkinlik, gastrointestinal (GI) sistemde bir yerde gaz birikmesi nedeniyle oluşur. Şişkinlik, göbeğin normalden daha büyük görünmesine neden olur ve ayrıca ağrı yapabilir. Şişkinlik yemekten hemen sonra ortaya çıktığında, genellikle kendi kendine düzelir, ancak bu süreci hızlandırmak çoğu zaman mümkündür.
Evde bulunan birçok doğal yöntem sayesinde şişkinlik sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz.
Fiziksel aktivite, bağırsakların daha düzenli hareket etmesini sağlayabilir, bu da fazla gaz ve dışkıyı serbest bırakmaya yardımcı olabilir. Bir kişi kabız hissediyorsa, bağırsakları hareket ettirmek özellikle önemlidir. Bu yüzden şişkinlik sorunu yaşadığınızda öncelikle yürüyüşe çıkmayı deneyin.
Şişkinlik hissettiğinizde yapacağını en basit diğer bir yol ise karın bölgesine masaj yapmaktır. Karnına masaj yapmak bağırsakların hareket etmesine yardımcı olabilir. Kalın bağırsağın yolunu takip eden bir masaj özellikle yararlıdır.
Şişkinliğe iyi geldiği bilinen diğer bir yöntem ise ılık duş almaktır. Banyo buharının sıcaklığı şişkinliğe iyi gelebilir.
Sık sık şişkinlik problemi yaşıyorsanız beslenmenizde bazı değişiklikler yapmanızın zamanı gelmiş demektir. Daha fazla lif yemek kabızlığı ve şişkinliği önlemeye yardımcı olur.
Sakızdaki şeker alkolleri bazı insanlarda şişkinliğe neden olabilir. Çiğneme sırasında hava yutmak da şişkinlik ve gaz ağrısına neden olabilir. Bunun yerine nefesinizi tazelemek için zencefilli nane veya nane kullanabilirsiniz.
Egzersiz, vücudunuzun dışkıyı ve gazı kolondan dışarı atmasına yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini daha düzenli hale getirebilir. Egzersiz ayrıca terleme yoluyla vücuttan fazladan sodyum salgılar ve bu da su tutulmasını gidermeye yardımcı olabilir.
Birçok insan, büyük bir yemekten hemen sonra şişkinlik yaşar. Her gün birkaç küçük öğün yiyerek bunu önlemek mümkündür, bu da sindirim sisteminin hareketli kalmasına yardımcı olabilir.
Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan iyi bakterilerdir. Probiyotik takviyesi almak, gaz üretebilen ve şişkinliğe neden olabilen kolon bakterilerini düzenlemeye yardımcı olabilir.
Fazla sodyum vücudun su tutmasına neden olur. Bu, karında ve eller ve ayaklar gibi vücudun diğer bölgelerinde şişkinlik ve şişkinlik hissine neden olabilir.
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