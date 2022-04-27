Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Çoğu insan hayatının bir ya da birden fazla döneminde şişkinlik yaşar. Şişkinlik şikayetinden kurtulmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Egzersizler, takviyeler ve masajlar şişkinliği hızla azaltmaya yardımcı olabilir ve basit yaşam tarzı değişiklikleri, şişkinliğin tekrar oluşmasını önleyebilir.

ŞİŞKİNLİĞE NE İYİ GELİR

Şişkinlik, gastrointestinal (GI) sistemde bir yerde gaz birikmesi nedeniyle oluşur. Şişkinlik, göbeğin normalden daha büyük görünmesine neden olur ve ayrıca ağrı yapabilir. Şişkinlik yemekten hemen sonra ortaya çıktığında, genellikle kendi kendine düzelir, ancak bu süreci hızlandırmak çoğu zaman mümkündür.

Evde bulunan birçok doğal yöntem sayesinde şişkinlik sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Fiziksel aktivite, bağırsakların daha düzenli hareket etmesini sağlayabilir, bu da fazla gaz ve dışkıyı serbest bırakmaya yardımcı olabilir. Bir kişi kabız hissediyorsa, bağırsakları hareket ettirmek özellikle önemlidir. Bu yüzden şişkinlik sorunu yaşadığınızda öncelikle yürüyüşe çıkmayı deneyin.

MASAJ YAPIN

Şişkinlik hissettiğinizde yapacağını en basit diğer bir yol ise karın bölgesine masaj yapmaktır. Karnına masaj yapmak bağırsakların hareket etmesine yardımcı olabilir. Kalın bağırsağın yolunu takip eden bir masaj özellikle yararlıdır.

ILIK DUŞ ALIN

Şişkinliğe iyi geldiği bilinen diğer bir yöntem ise ılık duş almaktır. Banyo buharının sıcaklığı şişkinliğe iyi gelebilir.

LİF ALIMINI ARITIRIN

Sık sık şişkinlik problemi yaşıyorsanız beslenmenizde bazı değişiklikler yapmanızın zamanı gelmiş demektir. Daha fazla lif yemek kabızlığı ve şişkinliği önlemeye yardımcı olur.

SAKIZ ÇİĞNEMEYİN

Sakızdaki şeker alkolleri bazı insanlarda şişkinliğe neden olabilir. Çiğneme sırasında hava yutmak da şişkinlik ve gaz ağrısına neden olabilir. Bunun yerine nefesinizi tazelemek için zencefilli nane veya nane kullanabilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz, vücudunuzun dışkıyı ve gazı kolondan dışarı atmasına yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini daha düzenli hale getirebilir. Egzersiz ayrıca terleme yoluyla vücuttan fazladan sodyum salgılar ve bu da su tutulmasını gidermeye yardımcı olabilir.

DÜZENLİ ARALIKLARLA YEMEK YİYİN

Birçok insan, büyük bir yemekten hemen sonra şişkinlik yaşar. Her gün birkaç küçük öğün yiyerek bunu önlemek mümkündür, bu da sindirim sisteminin hareketli kalmasına yardımcı olabilir.

PROBİYETİK TÜKETİN

Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan iyi bakterilerdir. Probiyotik takviyesi almak, gaz üretebilen ve şişkinliğe neden olabilen kolon bakterilerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

TUZU AZALTIN

Fazla sodyum vücudun su tutmasına neden olur. Bu, karında ve eller ve ayaklar gibi vücudun diğer bölgelerinde şişkinlik ve şişkinlik hissine neden olabilir.



