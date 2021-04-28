Botoks birçok sorunun çözümü! Botoksla gülümseme tasarımı, terleme sorunu ve çene estetikleri çok daha kolay

Botoks enjeksiyonu ameliyatsız yüz estetiğinde en çok uygulanan yöntemlerden biridir. Hızlı iyileşme süreci ve düşük komplikasyon riskiyle botoks aslında sadece kırışık tedavisinde kullanılmaz. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, botoksun kırışık tedavisi dışındaki kullanımlarını sizler için anlattı.

GUMMY SMILE

Gummy smile, yani gülümserken diş etlerinin aşırı görünmesi, genellikle dudağın gülümseme esnasında üst dişlerden yukarıya fazla kalkmasından dolayı oluşur. Botoks’un da çalışma prensibinin kas felç edici özelliğinden geldiğini pek çoğumuz biliyoruz. Üst dudağa botoks enjekte edilmesi reaktör kasları zayıflatıp gülümserken dudağın çok kalkmamasına yol açarak dengeli gülümsemenize kavuşmanızı sağlar. Bu prosedür 5 dakikada gerçekleştirilebilir ve genel olarak 4 ay ile 6 ay arasında etkisini sürdürmeye devam eder.

AŞIRI TERLEME

Bugüne kadar duymamış olsanız da botoks neredeyse yedi yıldır aşırı terlemenin çözümlenmesinde onaylı bir tedavi yöntemi olarak sık sık uygulanıyor. Koltuk altından ellere ve ayaklara kadar birçok farklı bölgede ter bezlerini harekete geçiren kimyasalın salınımını engelleyerek terlemenin bir problem olmayacak seviyeye gelmesini sağlar. Bunun için açıkçası çok basit bir prosedür uygulanır. Botoks oldukça ince bir iğneyle derinin altında ter bezlerinin bulunduğu noktaya enjekte edilir. Ancak botoks terlemeye kalıcı bir çözüm sunmaz, işlemin yaklaşık yedi ay içerisinde tekrar uygulanması gereklidir.