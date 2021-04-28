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Botoks birçok sorunun çözümü! Botoksla gülümseme tasarımı, terleme sorunu ve çene estetikleri çok daha kolay

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik denildiğinde pek çok kişi acılı ve sancılı ameliyatlar nedeniyle duruma önyargılı bir şekilde yaklaşır. Ancak botoks yöntemiyle hem ameliyat masasına yatmanıza gerek kalmaz hem de dilediğiniz güzelliğe kavuşabilirsiniz. Kırışıklık tedavisinin yanı sıra botoks pek çok sağlık sorunun çözümünde etkili rol oynar.

Botoks birçok sorunun çözümü! Botoksla gülümseme tasarımı, terleme sorunu ve çene estetikleri çok daha kolay

Botoks enjeksiyonu ameliyatsız yüz estetiğinde en çok uygulanan yöntemlerden biridir. Hızlı iyileşme süreci ve düşük komplikasyon riskiyle botoks aslında sadece kırışık tedavisinde kullanılmaz. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, botoksun kırışık tedavisi dışındaki kullanımlarını sizler için anlattı.

GUMMY SMILE

Gummy smile, yani gülümserken diş etlerinin aşırı görünmesi, genellikle dudağın gülümseme esnasında üst dişlerden yukarıya fazla kalkmasından dolayı oluşur. Botoks’un da çalışma prensibinin kas felç edici özelliğinden geldiğini pek çoğumuz biliyoruz. Üst dudağa botoks enjekte edilmesi reaktör kasları zayıflatıp gülümserken dudağın çok kalkmamasına yol açarak dengeli gülümsemenize kavuşmanızı sağlar. Bu prosedür 5 dakikada gerçekleştirilebilir ve genel olarak 4 ay ile 6 ay arasında etkisini sürdürmeye devam eder.

AŞIRI TERLEME

Bugüne kadar duymamış olsanız da botoks neredeyse yedi yıldır aşırı terlemenin çözümlenmesinde onaylı bir tedavi yöntemi olarak sık sık uygulanıyor. Koltuk altından ellere ve ayaklara kadar birçok farklı bölgede ter bezlerini harekete geçiren kimyasalın salınımını engelleyerek terlemenin bir problem olmayacak seviyeye gelmesini sağlar. Bunun için açıkçası çok basit bir prosedür uygulanır. Botoks oldukça ince bir iğneyle derinin altında ter bezlerinin bulunduğu noktaya enjekte edilir. Ancak botoks terlemeye kalıcı bir çözüm sunmaz, işlemin yaklaşık yedi ay içerisinde tekrar uygulanması gereklidir.

ÇENE KÜÇÜLTME

Günümüzde çene kası küçültme, ameliyata gerek olmaksızın, Massetter botoks enjeksiyonu ile ortalama 15 dakika içinde gerçekleştirilebilir. Botoks, bu kasları gevşetmek ve alt yüzün görünüşünü yumuşatmak için kullanılır. Botoks ince çizgiye neden olan yüz kaslarını gevşetmek için kullanıldığında, maksimum etki 7-10 gün içinde görülür. Botoks, masseter kas hipertrofisini azaltmak için kullanıldığında, maksimum etki 3 ay boyunca görülmez. Botoksun etkisi 3 ay içinde aşama aşama ortaya çıkar. Sonuçlar 9 aya kadar sürebilir. Eğer sonuçların koruması istenirse, her 6 ayda bir enjeksiyon işlemi tekrarlanmalıdır. Botok enjeksiyonundan sonra massetter kası zayıflatılarak çenenin genişliği daraltılır. Bu sayede yüzün daha oval ve yumuşak görünmesi sağlanır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Botoks enjeksiyonundan sonra yaklaşık 12 saat boyunca tedavi edilen alanı ovalamayın. Soğuk kompres rahatlamanızı sağlayabilir. Güneş ışıklarına karşı koruma sağlanmalıdır. Hamilelik, emzirme veya nörolojik hastalığı olan kişiler botoks enjeksiyonundan faydalanmamalıdır. Ayrıca botoks derin kırışıklıklara etki etmediği için botoks enjeksiyonunun sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için alanında uzman bir estetik cerraha ya da dermatoloğa gitmeniz tavsiye edilir.

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