Botoks yaptırayım derken gözünüzü kaybetmeyin

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, dolgu ve botoks işlemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnsanların güzellik merkezleri ya da merdiven altı işletmelerde uzman olmayan kişiler tarafından yapılan botoks ve dolgu uygulamaları sonucunda sağlığını kaybedebileceğini ifade eden Doç. Dr. Hayati Akbaş, önemli uyarılarda bulundu.

İÇERİĞİ BELLİ OLMAYAN MADDELER YÜZE ENJEKTE EDİLDİĞİNDE KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan botoks ve dolgu işlemlerinin körlüğe bile neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Günümüzde bir takım tıbbi uygulamalar ‘merdiven altı’ diye tabir edilen uygunsuz ortamlarda, yetkisiz kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu da en çok botoks ve dolgu uygulamalarında yapılıyor. Ne yazık ki birçok insan, doktor olmayan kişilere güzellik salonlarında, uygunsuz koşullarda ya da hastane ortamı olmayan yerlerde içeriği belli olmayan botoks ve dolgu işlemi yaptırmaktalar. Bunlar, doktor olmayan kişiler tarafından vücuda zerk edildiğinde ileriye dönük birçok tehlikeye açık hale geliyor. İçeri belli olmayan maddelerin vücuda zerk edilmesiyle vücutta yüz, kas, göz dokularında zarar meydana gelebilir, akıntılara ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Yakın zamanda bir kadında dudağına enjekte edilen madde yüzünden dudağını kaybetmişti. İçeriği belli olmayan maddeler yüze enjekte edildiğinde göz körlüğüne bile neden olabilir. Bu maddeler yüz bölgesinde bazı kanser hücrelerinin de çıkmasına da neden olabilir” dedi.