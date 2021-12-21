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  4. Boya yapmaya gittiği evde 11 yaşındaki çocuğa taciz! Diğer ustalar polise teslim etti

Boya yapmaya gittiği evde 11 yaşındaki çocuğa taciz! Diğer ustalar polise teslim etti

21.12.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 11 yaşındaki kız çocuğuna, duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan şahıs, apartman sakinleri ve diğer inşaat ustaları tarafından darp edilerek polise teslim edildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası H.K. (36) isimli şahıs, içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

KIZ ÇOCUĞU ÇIĞLIK ATINCA DİĞER İNŞAAT ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti. Şahsı darp eden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

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DAHA ÖNCE DE BİR KADINA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şahsın iddiaya göre daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürüldü. (İHA)

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