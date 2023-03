Böyle dondurmacı ne görüldü ne duyuldu! Cinsel organ şeklinde dondurma yapıyor... Yetmiyor yarı çıplak müşterilerine krema döküyor

Kolombiya’nın Cali kentinde bulunan bir dondurma dükkanı çılgınlıkları sayesinde sosyal medyada dikkatleri çekti. Dükkanın sahibi 26 yaşındaki Venezüellalı Ray Cabrera ilginç ticari girişimi sayesinde sosyal medyada 85 binden fazla hayrana sahip olmayı başardı. Erkek cinsel organı şeklinde dondurmaların servis edildiği ve kadın müşterilerin yarı çıplak bir şekilde üzerine krema döküldüğü şovu içeren dükkan menüsünde pek çok müstehcen eylem de yer alıyor.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Dondurma dükkanındaki görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasından sonra bir sözcü Indy100’e, “ Kuruluşumuzda meydana gelen belirli olaylarla ilgili videoların sosyal ağlarda dolaştığının farkındayız. Sağladığımız deneyimin bir parçası olarak, çalışanlarımızı yaptıkları her şeyin saygı ve rızaya dayalı olması için eğittiğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Eğlence ve şehvet sınırlarını aşan her türlü hareket yasaktır. Her zaman rızaya dayalı olarak hareket ediyoruz” açıklamasını yaptı.