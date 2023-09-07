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Böyle evlilik teklifi görülmedi! 5. kata çıktı ve....

07.09.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da eşi benzeri görülmemiş bir evlilik teklifi edildi. Bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için vinç kiraladı. Vincin sepetine binip 5. kata kadar çıkıp evlilik teklif etti. Evet cevabını alan genç, gelin almaya ise at üstünde geldi.

Böyle evlilik teklifi görülmedi! 5. kata çıktı ve....

Aslen Erzurumlu olan Ekrem Erkan, Karapınarlı kız arkadaşı Ayşenur Boztaş’a daha önce vinç kiralayarak evlilik teklif etti. Erkan, kız arkadaşının oturduğu apartmanın önüne gitti ve vincin sepetine binerek 5. kata çıktı.

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Klarnet çalan genç, pankart açıp cam önünde serenat yaparak evlenme teklifi yaptı. “Evet” cevabını alan Erkan, düğün hazırlıklarını başladı. Ailesi ve yakınları ile birlikte Ankara’dan Karapınar’a gelen Ekrem Erkan, bu defa da gelin almaya at üzerinde geldi.

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Beyaz smokini ile at üzerine hayat arkadaşının evden çıkmasını bekleyen genç damadın yakınları, apartman önünde oynayıp halay çekti.

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Yaklaşık 45 dakika at üzerinde bekleyen Ekrem Erkan, “Ben sevdiğimi bir ömür boyu da beklerim. Hem evlenme hem de düğünümün farklı olmasını ve bize güzel bir anı olmasını istedim. Evlenme teklifimde vinç üzerinde pankart açmıştım. Vinç üzerinde klarnet çalıp serenat yaparak evlenme teklifinde bulunmuştum. Düğünümüzde böyle farklı bir şey olsun istedik. At üzerinde gelmeyi kararlaştırdım. Tabii fazla alışık olmadığımız için insanlar şaşırdı. Yolda görenler önce şaşırsa da sonra alkışladı. Aslen Erzurumlu olduğum için kültürümüzü de yaşatmak istedim” dedi.

Uzun süre at üzerinde Ayşenur’u bekleyen Ekrem sevdiğinin gelmesi ile birlikte düğün için Ankara’ya gitti.

(İHA)

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