Böyle kıskançlık görülmedi! Sokakta başka bir kadına selam veren erkek arkadaşını bıçakladı

Biraz kıskançlık ilişki için iyi olabilir ama fazlası ölümcül olabilir! Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki González Catán şehrinden 23 yaşındaki Mariano Grinspun'un, sokakta eski bir okul arkadaşını selamladıktan sonra kıskanç kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin trajik hikayesi...

KADIN SEVGİLİSİNE SELAM VERİNCE ÇİLEDEN ÇIKTI

Şok edici olay, geçtiğimiz 21 Ekim sabahının erken saatlerinde González Catán'da Balboa ve La Bastilla caddelerinin köşesinde meydana geldi. Grinspun ve kız arkadaşı Natacha Palavecino, el ele yürürken Mariano'yu selamlayan ve ona nasıl olduğunu soran bir kadınla karşılaştılar. Kadının basit selamı, adamın kız arkadaşını çileden çıkarmaya yetti ve gizli bir bıçak çıkarıp ona saldırdı.

ESKİ OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

O kader sabahında Mariano Grinspun'u selamlayan kadının eski bir okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı, ancak kız arkadaşı için bu pek önemli değildi. Sadece erkeğiyle konuşacak cesareti olan başka bir kadın gördü ve hayatıyla ödemesi gerektiğine karar verdi. Palavecino gizli bir bıçağa uzandı ve Arjantin medyası tarafından sadece LC olarak tanımlanan kadını koltuk altından bıçakladı. Kadın yere düştü ve eliyle başka bir bıçaklama girişimini durdurmayı başardı. Palavecino'yu üzerinden çekmeyi başaran kimliği belirsiz bir adam olmasaydı muhtemelen öldürülecekti.

ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ne yazık ki, Mariano Grinspun o kadar şanslı değildi. Öfkesini tetikleyen kadını öldürmeyi başaramayan Natacha Palavecino, erkek arkadaşına saldırarak onu göğsünden bıçakladı. Çift, bölgedeki güvenlik kameralarının gösterdiği gibi, birkaç dakika boyunca tartıştı ve bu esnada kadın birkaç kez yere yığıldı. Bir noktada, ayağa kalkamadı ve 32 yaşındaki kız arkadaşı ona çıplak elleriyle saldırdı. Görgü tanıkları acil servisleri aradı, ancak adamın hayatını kurtarmak için hiçbir şey yapamadılar.

HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Devam eden bir soruşturma Natacha Palavecino'nun şiddet geçmişini ortaya çıkardı. 2021'de eski erkek arkadaşını göğsünden bıçakladığı için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hatta Mariano bile onu tehdit ettiği ve ona fiziksel yaralanmalar verdiği için polise ihbar etti. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Natacha'nın kurbanla her türlü temasından kaçınmasını zorunlu kılan bir uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Ancak, tedbir sona erdiğinde ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.

32 yaşındaki Palavecino, erkek arkadaşını öldürmek ve sokakta kendisini karşılayan kadını öldürmeye teşebbüs etmek suçundan uzun yıllar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.