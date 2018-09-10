Böyle kız kavgası görülmedi!

Bir lisenin amigo kız grubunda yaşandığı öğrenilen kavga, genç bir kızın diğer genç kızı yumruklamasıyla başlıyor.
Yumruğun ardından kontrolden çıkan genç kız diğer kızı yere devirip dövmeye başlıyor. Diğer taraftan yumruk yiyen kızın diğer kızı döverken ' bunu gerçekten yapmak' istemiyorum dediği duyuluyor.
Öğrenilen bilgiye göre kavgayı başlatan kızın uzun süredir diğer kıza zorbalık yaptığı öğrenildi.
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