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  4. Böylesi görülmedi! 3 katlı binayı komple çöp eve çevirdi

Böylesi görülmedi! 3 katlı binayı komple çöp eve çevirdi

18.07.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İsmet D. isimli şahıs, yaşadığı 3 katlı binayı komple çöp eve çevirdi. Mahallelinin kokudan rahatsız olup ihbarda bulunduğu binanın her katından kamyon kamyon atık malzeme çıktı. Binadaki çöpleri boşaltmak için gelen temizlik görevlileri, 3 katlı binanın yaklaşık 3 günde boşaltılabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Böylesi görülmedi! 3 katlı binayı komple çöp eve çevirdi

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde 3 katlı binasını çöp yuvasına çeviren adama mahalleli daha fazla dayanamadı. 2. Karahan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada yaşayan İsmet D., yıllardır yaşadığı binanın katlarını dışarıdan topladığı çöplerle doldurdu.

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Binadan gelen kokular üzerine nefes alamayan mahalleli, durumu Osmangazi Belediyesi Temizlik Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

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İçeri zorlukla giren temizlik ekipleri, içeriden kamyon kamyon çöp çıkartırken, bakımsızlıktan sarkan ağacı da kesmek zorunda kaldı. Kamyonlarla taşınan çöplerden binanın tamamen boşaltılmasının 3 gün sürebileceği ifade edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev

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