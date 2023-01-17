Böylesi görülmedi! 50 bin TL'lik sipariş verdi, ürünleri alıp parasını ödemedi

Antalya'da Anıl Özgün Çoban'ın işlettiği elektronik eşya mağazasını 9 Ocak'ta telefonla arayan Mehmet M., 2 adet yüksek model cep telefonu ile 2 elektrikli süpürge siparişi verdi. Mehmet M., siparişlerinin de Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2070 Sokak'taki villaya getirilmesini istedi. Yaklaşık 50 bin lira değerindeki siparişi müşterinin adresine götüren Çoban, ödemeyi peşin istedi. Mehmet M., ödemeyi EFT yaparak, göndereceğini söyledi. Siparişleri teslim eden Çoban, villanın önünde bir süre bekledi ancak ödeme gelmedi. Bunun üzerine Çoban, Mehmet M.'yi telefonla aradı fakat yanıt alamadı. Villanın kapısını uzun süre çalan Çoban, açan olmayınca polise şikayetçi oldu.

'NE TELEFONLARI AÇIYOR, NE KAPIYI'

Başına gelenleri anlatan Anıl Özgün Çoban, akıl tutulması yaşadığını söyledi. Çoban, "Vatandaş bize telefon vasıtasıyla ulaştı. Yüksek model 2 cep telefonu ve 2 süpürge istedi. İstenen siparişleri aracımıza yükledik ve vatandaşın evine gittik. Bir villada oturuyordu. Cihazları getirdiğimi söyledim. Kapıyı açıp, beni içeri aldı. Cihazları teslim ettim. Ödemeyi sormama karşılık, telefonunun ıslandığını, muhasebeciye ulaşamadığını söyleyerek, beni yarım saat oyaladı. Aynı esnada tanımış olduğum bir firmanın içeride iş yaptığını gördüğüm için biraz içim rahattı. 10 dakika içerisinde EFT yolu ile ödemeyi göndereceğini söyledi. Çıktım, birkaç sokak ilerledim. Ödeme gelmeyince vatandaşı bir daha aradım ama telefonlara cevap vermedi. Tekrar evin önüne geldiğimde diğer çalışan personeli de aynı şekilde gönderdiğini öğrendim. Şimdi ne telefonları açıyor, ne kapıyı" dedi.

Polise şikayetçi olduğunda çok sayıda kişinin aynı yöntemle Mehmet M. tarafından dolandırıldığını öğrendiğini belirten Çoban, "Kendisini şikayet ettik. Mağduriyetimin giderilmesini ve başkalarının canının yanmamasını istiyoruz. Emeği ile çalışan insanlarız. Emeğimizi bu tarz insanların yemesini istemiyoruz" diye konuştu. Şikayet üzerine eve giden polisin, şüpheliyi bulamadığı öğrenildi.

Anıl Özgür Çoban ile eşi Fazilet Çoban'ın (34), olay günü siparişleri adrese teslim etmek için araca birlikte yükledikleri anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)