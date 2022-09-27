Böylesi görülmedi! Doktor tavsiyesiyle aldığı ilaç ten rengini siyaha çevirdi

Amerika'da yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk babası Tyler Monk ruh sağlığı için doktora gitti. Doktor, Monk'a çok sık kullanılan depresyon ve anksiyete ilaçlarından birini kullanmasını önerdi. Mayıs ayında ilacı kullanmaya başlayan Monk bir hafta içerisinde renk değiştirmeye başladı. Cildi grimsi mavi bir renk alan ilacı birkaç hafta sonra bırakmasına rağmen cildinin kararmaya devam ettiğini belirtti.

CİLDİ AŞIRI HASSAS HALE GELDİ

Cildindeki renk değişimleri önce kulaklarında görülmeye başladı. Ardından hızla boynuna ve yüzüne yayıldı. Daha sonra kollarına ve ellerine yayıldı. Tyler ayrıca aşırı kırmızı, tahriş olmuş gözler gibi başka semptomlar da yaşadı ve cildi artık güneşe karşı çok hassas, yanmış gibi hissettiriyor.

GÖREN DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tyler cildinin rengini ilk başta inkar ettiğini ancak iki iş arkadaşıyla konuştuktan sonra aslında griye döndüğünü kabul etti. Tyler, renk değişikliğinden bu yana çiftin Kinder, Louisiana, ABD'deki evinin yakınında birkaç uzmanı ziyaret etti, ancak hepsi şaşkına döndü. Tyler'ın dermatoloğu onu sekiz cilt uzmanından oluşan bir ekiple randevusu için yönlendirdi. Sorunu bulmak için ek taramalar yapılacak ve yeni kan testleri alınacak.

YAŞADIKLARINI TİKTOK'TA PAYLAŞTI

Bay Monk, "İlk olarak, ışığa duyarlılık olduğunu düşündüler ama ben ışıktan korunmama rağmen hala koyulaşıyorum. Uzmanlardan herhangi bir cevap alamıyorum, bu yüzden yaşadıklarımı TikTok'ta yayınlamaya karar verdik. Bu durumu sosyal medyada paylaşmanın zararı olmayacağını düşündük.

İnsanlar genelde destekleyici oldu, bir sürü şaka yaptılar. Onlarla birlikte biz de gülüyoruz.'

"RENK DEĞİŞİKLİKLERİNİ ÖNEMSEMİYORUZ"

Eşi Emily Monk, "Ben ve çocuklar için sadece sağlığı için endişeleniyoruz. Sağlıklı olduğu ve sorun olmadığı sürece renk değişikliğini gerçekten önemsemiyoruz. Bu konuda ne yapmayı seçerse onu destekliyoruz.'



