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  4. Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

04.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1991 yılında, müteahhitlik yapan Zeki Sabuncu (52), A.Ç. ile dini nikah yaparak evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu bulunan Sabuncu, 2. çocuğu doğduktan bir süre sonra, 1998'de Hollanda'ya yerleşti. Türkiye ve Hollanda'da şirketleri olan ve 156 milyon lira servete sahip olduğu öğrenilen Sabuncu'ya babalık davası açıldı. Yakalanan Sabuncu'dan DNA örneği alınırken dikkat çeken bir gelişme de yaşandı ve Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında ilk kez yurt dışından DNA örneği alınmış oldu.

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

İzmir’de yaşayan A.Ç. isimli kadından iki çocuğu olan insanı Zeki Sabuncu, 1998’de Hollanda’ya yerleşti. Anne ve iki çocuğu, 156 milyon lira servet sahibi Sabuncu’ya babalık davası açtı. 9. Aile Mahkemesi, bir ilke imza atarak Hollanda’dan DNA örneği talep etti. Yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp’a gönderildi. Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. İşte dikkat çeken davanın detayları...

RESMİ NİKAH YAPMADAN HOLLANDA'YA YERLEŞTİ

Ev kadını A.Ç., (56) 1991 yılında, iş insanı Mehmet Zeki Sabuncu ile dini nikah kıydırarak birlikte yaşadı. 7 sene Bornova Altındağ'daki bir evde beraber yaşayan çiftin bu ilişkiden bugün 29 yaşında olan kızları B.Ç. ve 22 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Çiftin resmi nikahı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikah yaptırmak isteyince çift arasında sorunlar çıktı. Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşerek, müteahhitlik yapmaya başladı.

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156 MİLYON LİRALIK SERVET SAHİBİ

İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda'da ve Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen, acil beyin ameliyat olması gereken üniversite öğrencisi oğluna hiçbir destekte bulunmadı. Bir fabrikada part-time çalışmak zorunda olan T.Ç. ve ablası B.Ç. babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı. Sabuncu'nun 156 milyon lira servete sahip olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne ve çocuklardan alınan DNA testleri ile karşılaştırılıp sonuçlar mahkemeye gönderilecek. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılıyla babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan 350 bin liralık manevi tazminat davası ise sürüyor.

ADLİ YARDIMLA DAVA AÇILDI

Konuyla ilgili konuşan Avukat Varol Turbay, "Zeki Sabuncu'nun ekonomik durumu çok iyi olmasına karşın, oğlu T.Ç.'nin harç ödeyecek durumu yoktu. Davayı da adli yardımla açtık. Davaya bakan hakim de bu talebimizi yerinde buldu. Adli yardımla dava açılabileceği ülkemizde pek bilinmiyor. İnsanlar parası olmadığı için adalete erişemiyor. Ancak adli yardımla da dava açıp hakkınızı arayabilirsiniz. Hollanda'da tazminat davası için de tebligat yapmayı başardık. O dava da devam ediyor. Ayrıca Türkiye'de açtığımız babalığın benimsenmemesi nedeniyle 350 bin liralık manevi tazminat davası sürüyor. Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu.

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