HABER

Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan

Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı Buse Terim X Boyner koleksiyonunun tanıtımı kapsamında Antalya'yı ziyaret etti.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon çocuk giyim kategorisinde en çok ses getiren koleksiyonlardan birine imza atan Buse Terim ve Boyner, yapılan başarılı iş birliğinin detaylarını paylaşmak için Türkiye'nin farklı şehirlerinde modaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçen haftalarda Trabzon ve Gaziantep'i ziyaret eden Buse Terim ve Boyner'in yeni durağı ise Antalya oldu. Antalya Migros AVM'de düzenlenen söyleşide koleksiyonun hikayesini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri paylaşan Buse Terim, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

- "Tüm çocukların ve kızlarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Terim, perakende sektörünün lider markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Tüm Antalyalıları çocukları ile birlikte yeni koleksiyonumuzu keşfetmeye davet ediyorum. Bu keyifli iş birliğimiz, ilkbahar-yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim."

"Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu", Antalya ile birlikte İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun'daki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşuyor.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Kamyonet çarptı, otomobil ezdiKamyonet çarptı, otomobil ezdi
Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldüTekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner Buse Terim

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

Vahşet! Şikayetçi olan arkadaşını benzin döküp yaktı

Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

Kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu

Acı olay! Arkadaşını arayıp 'Beni buradan kurtar' demiş

Konya’da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Konya'da 'patlama' ihbarı harekete geçirdi

Mersin'de yakalanan DEAŞ'lının evinde ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

Mersin'de ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.