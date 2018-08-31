Boyner’den akıllı okul alışverişi için öneriler

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamanın önemli olduğunu belirtti.

Boyner açıklamasına göre, Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, hem ebeveynler hem de öğrenciler için okula dönüş alışverişini keyifli ve avantajlı kılacak ipuçları paylaştı.

Okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamanın önemli olduğunu belirten Zihnioğlu, "Okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamak önemli. Öncelikle ihtiyaçlarla ilgili bir liste hazırlanmalı.

Ne olursa olsun listesiz alışveriş yapılmamalı. Geçen yıldan kalanları ve tükenenleri, okuldan talep edilenler de dahil tüm ihtiyaçları belirleyip listeleyin.Okul alışverişi dönemi yeni sezon başlangıcına denk gelse de birçok marka okul ürünleriyle ilgili indirim ya da kampanya uyguluyor. Bu kampanyaları mutlaka takip edin. Son yıllarda okul üniformaları çocukların rahatlığını ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor, çocuklar chino ya da jean pantolon, polo yaka t-shirt’ler ve trikolar da giyilebiliyor. Okul üniformaları çocukların en çok eskittiği parçalar olduğu için yedek t-shirt, sweatshirt ve pantolon almayı unutmayın." ifadelerini kullandı