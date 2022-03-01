Boyu kısa kalan perdeleri uzatmak mümkün, hem de dikiş yapmadan! O yöntemleri uygularsanız...

Diyelim ki yeni bir eve taşındınız ve perdeleriniz kısa geldi. Moral bozmaya gerek var mı? Tabii ki yok! Perdenizin kısa gelmesi durumunda üzülmek yerine perde boyunu nasıl uzatacağınız konusunda araştırma yapabilirsiniz. Hatta araştırdığınız zaman aslında bu sorunun çözümünün oldukça basit olduğunu da görebilirsiniz. Bazı pratik yöntemleri deneyerek perdenizin boyunu ortalama 10 cm'ye kadar uzatabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim.

TÜL PERDE UZATMA YÖNTEMLERİ

Eğer korniş önünde kartonpiyer varsa uzatma işlemi oldukça basit. Bunun için makas, geçmeli perde düğmesi ve ince kablo bağı lazım. Yapım aşamaları da kısaca şöyle:

Perdeyi ölçüp ne kadar uzatmanız gerektiğini hesaplayın.

Kablo bağını perdenin düğme takılmış yerine dikilen fitil içine geçirin.

Belirlediğiniz ölçüye gelecek biçimde halka oluşturun.

Kablo bağlarını eşit aralıklarla takın.

Ardından fazlalığı kesin. İşte bu kadar! Bu halkalar sayesinde perdenizin boyunu uzatabilirsiniz.

STOR PERDE UZATILABİLİR Mİ?

"Stor perde uzatılabilir mi?" sorusunun cevabını merak eden kişi sayısı son derece fazla. Dolayısıyla bu amaçla üretilen stor perde uzatma aparatları yoğun ilgi görüyor. Bu aparatla camlarınıza kısa gelen perdenizi rahatlıkla uzatma şansınız var. Aparatın kullanımı ise oldukça basit. Aparatları kornişe yerleştirmeniz ve perdeyi bu aparatlara takmanız yeterli!

PERDE BOYU UZATILIRKEN NASIL ÖLÇÜ ALINIR?

Perde boyunu uzatmanız gerekiyorsa perdenin ne kadar kısa kaldığı oldukça önemli bir detay. Dolayısıyla uzatma işlemi öncesinde ölçü almanız size kolaylık sağlar. Fakat pek çok kişi perde boyu ölçüsünü nasıl alması gerektiği konusunda ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değil. Ancak doğru ipuçlarını uyguladığınızda aslında ölçü almanın çok kolay olduğunu görebilirsiniz. Perde ölçüsü almanın püf noktaları şu şekilde: