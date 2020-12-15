Boyun fıtığından korunmak için bunlara dikkat

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Şevket Yalçın, kovid-19 pandemisinde boyun fıtığı görülme oranının arttığına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Dr. Yalçın, boyun ağrılarının bel ağrısından sonra en fazla karşılaşılan kas iskelet sistemi yakınması olduğunu belirterek “Erişkinlerin 2/3’ü hayatlarının bir döneminde boyun ağrısı yaşıyor. Çoğunluğu omurga çevresi ve yumuşak dokudan kaynaklanmakla birlikte, omurga dışı dokulardan yansıyan ağrılar da olabilir. Hastanın öyküsü ve fizik muayenesi ayırıcı tanı açısından çok değerlidir. Boyun ağrısı farklı anatomik yapılardan ve birçok hastalıktan kaynaklanabilir. Boyundaki tendonlar, bağlar, paraservikal kaslar, intervertebral diskler, servikal sinir kökleri ve faset eklemlerin her biri ağrı kaynağı olabilir” dedi.

YAŞLA BİRLİKTE BOZULMA GELİŞİYOR

Dr. Yalçın, servikal disk hernisi yani boyun fıtığının nasıl geliştiğini ise şu şekilde açıkladı: "Omurga omur denilen birbirine bağlı kemikler serisinden oluşur. Omurlar birbirlerine bir disk ve faset eklem denilen iki küçük eklemle bağlıdır. Bir omuru diğerine bağlayan disk, vertebraların arasındaki bir yastık ya da amortisör gibi görev yapar. Yaşlanmayla beraber diskin merkez yapısı su içeriğini kaybetmeye başlayabilir ve diskin fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Bu durumda diskin merkez yapısı dış tabakadaki yırtıktan sinirler ve omuriliğin geçtiği kanala doğru taşmasına neden olabilir. Bu duruma disk hernisi yani fıtık denir."