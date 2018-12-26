Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

BOYUN OMURİLİK DARALMASI NEREDE OLUR?
Kafatasının ağırlığını taşıyan ve boyun bölgesinde yer alan 7 adet omur ve bu omurları birbirlerine bağlayan eklemler ve ligamanlar vardır. Omurların arasında hareketi kolaylaştıran ve omurların birbirine sürtünerek yapısal bozulmalar yaşamasını önleyen diskler bulunur.
Zamana ya da travmaya bağlı olarak omurlar arasındaki disklerin yapısının değişmesi, eklemlerin kalınlaşması gibi sorunlar, beraberinde boyun bölgesindeki servikal omurların daralmasına sebep olur. Bu sorun kişinin yaşam kalitesini önemli bir şekilde azaltmakla kalmaz, hareketlerinin de kısıtlanması sonucunu doğurur.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boyun omurilik daralması herhangi belirti olmadan meydana gelebilir. Travmaya ya da herhangi bir hastalığa bağlı daralmalar dışında kalan daralmalar da genellikle gerçekleştikten sonra fark edilir.
Boyunda omurilik daralması olan kişilerde bel ve bacak ağrısı görüşür. Öne eğilmek, oturmak ve uzanmak ağrıların azalmasını sağlar. Ayakta kalmak, yürümek ve geriye yaslanmak ise ağrıların şiddetlenmesine neden olabilir.
Bacaklarda güç kaybı, uyuşma ve kramp dar kanal hastalığının önemli belirtileri arasında yer alır. İdrar ve dışkı kaçırma durumu da ilerlemiş omurilik daralmasında görülen ileri derece belirtilerdendir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Eğer boyun omurilik daralması erken teşhis edilirse ilerleme hızının yavaşlamasını sağlayacak tedavi yöntemleri denenebilir. İlaç, iğne ve fizik tedavi yöntemleri ile hastalığın hızlı bir şekilde ilerlemesinin önüne geçilir.
Ancak unutulmaması gereken omurgada meydana gelen daralmanın kendiliğinden düzelmesinin mümkün olmadığıdır. Dar kanal rahatsızlığı uzun vadede geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği için de mutlaka yakından takip edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.
Doktor kontrollerini aksatmamak ve uzmanın cerrahi müdahaleye karar verdiği zaman operasyondan kaçırmamak gerekir. Eğer dar kanal sorunu ilk teşhis edildiği haliyle kalır ve ilerlemezse cerrahi müdahaleye gerek kalmayabilir. Fakat bu çok nadir rastlanan bir durumdur.
Gelişen teknikler ile mikrocerrahi uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda kişilerin eski yaşam kalitelerine kavuşması ve konforlu bir iyileşme süreci yaşamaları sağlanır.
Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
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