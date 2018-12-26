Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

BOYUN OMURİLİK DARALMASI NEREDE OLUR?

Kafatasının ağırlığını taşıyan ve boyun bölgesinde yer alan 7 adet omur ve bu omurları birbirlerine bağlayan eklemler ve ligamanlar vardır. Omurların arasında hareketi kolaylaştıran ve omurların birbirine sürtünerek yapısal bozulmalar yaşamasını önleyen diskler bulunur.

Zamana ya da travmaya bağlı olarak omurlar arasındaki disklerin yapısının değişmesi, eklemlerin kalınlaşması gibi sorunlar, beraberinde boyun bölgesindeki servikal omurların daralmasına sebep olur. Bu sorun kişinin yaşam kalitesini önemli bir şekilde azaltmakla kalmaz, hareketlerinin de kısıtlanması sonucunu doğurur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun omurilik daralması herhangi belirti olmadan meydana gelebilir. Travmaya ya da herhangi bir hastalığa bağlı daralmalar dışında kalan daralmalar da genellikle gerçekleştikten sonra fark edilir.

Boyunda omurilik daralması olan kişilerde bel ve bacak ağrısı görüşür. Öne eğilmek, oturmak ve uzanmak ağrıların azalmasını sağlar. Ayakta kalmak, yürümek ve geriye yaslanmak ise ağrıların şiddetlenmesine neden olabilir.