HABER

Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Boyun omurilik daralması omurga kanalında meydana gelen bir sorundur. Omurların ortasında bulunur ve sinirlerin geçişi için hayati öneme sahiptir. Günlük aktivitelere engel olmasından dolayı kişinin yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağatay Kemerli, boyun omurilik daralmasının oluştuğu yerlerden belirtileri ve nasıl tedavi edildiğine kadar ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

BOYUN OMURİLİK DARALMASI NEREDE OLUR?

Kafatasının ağırlığını taşıyan ve boyun bölgesinde yer alan 7 adet omur ve bu omurları birbirlerine bağlayan eklemler ve ligamanlar vardır. Omurların arasında hareketi kolaylaştıran ve omurların birbirine sürtünerek yapısal bozulmalar yaşamasını önleyen diskler bulunur.

Zamana ya da travmaya bağlı olarak omurlar arasındaki disklerin yapısının değişmesi, eklemlerin kalınlaşması gibi sorunlar, beraberinde boyun bölgesindeki servikal omurların daralmasına sebep olur. Bu sorun kişinin yaşam kalitesini önemli bir şekilde azaltmakla kalmaz, hareketlerinin de kısıtlanması sonucunu doğurur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun omurilik daralması herhangi belirti olmadan meydana gelebilir. Travmaya ya da herhangi bir hastalığa bağlı daralmalar dışında kalan daralmalar da genellikle gerçekleştikten sonra fark edilir.

Boyunda omurilik daralması olan kişilerde bel ve bacak ağrısı görüşür. Öne eğilmek, oturmak ve uzanmak ağrıların azalmasını sağlar. Ayakta kalmak, yürümek ve geriye yaslanmak ise ağrıların şiddetlenmesine neden olabilir.

Bacaklarda güç kaybı, uyuşma ve kramp dar kanal hastalığının önemli belirtileri arasında yer alır. İdrar ve dışkı kaçırma durumu da ilerlemiş omurilik daralmasında görülen ileri derece belirtilerdendir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eğer boyun omurilik daralması erken teşhis edilirse ilerleme hızının yavaşlamasını sağlayacak tedavi yöntemleri denenebilir. İlaç, iğne ve fizik tedavi yöntemleri ile hastalığın hızlı bir şekilde ilerlemesinin önüne geçilir.

Ancak unutulmaması gereken omurgada meydana gelen daralmanın kendiliğinden düzelmesinin mümkün olmadığıdır. Dar kanal rahatsızlığı uzun vadede geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği için de mutlaka yakından takip edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

Doktor kontrollerini aksatmamak ve uzmanın cerrahi müdahaleye karar verdiği zaman operasyondan kaçırmamak gerekir. Eğer dar kanal sorunu ilk teşhis edildiği haliyle kalır ve ilerlemezse cerrahi müdahaleye gerek kalmayabilir. Fakat bu çok nadir rastlanan bir durumdur.

Gelişen teknikler ile mikrocerrahi uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda kişilerin eski yaşam kalitelerine kavuşması ve konforlu bir iyileşme süreci yaşamaları sağlanır.

Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

www.cagataykemerli.com
Instagram:@op.dr.cagataykemerli
Facebook:@OpDrCagatayKemerli
YouTube - OP. DR. Çağatay Kemerli

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkünKök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün
Işık ve dinamik dolguyla gençleşmeIşık ve dinamik dolguyla gençleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
omurilik daralması omurilik

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün

Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün

Ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri: Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat!

Yılbaşı akşamını rahat geçirmenin yolları

Çapraz nakil ile sevdiklerine can verdiler

Çapraz nakil ile sevdiklerine can verdiler

Kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir? Kalbi tetikleyen hastalıklar nelerdir, kalp hastalıkları nasıl önlenir?

Kalbi tetikleyen hastalıklar nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.