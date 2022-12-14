HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boyun ve kulaklara dikkat! Şişlik varsa hemen doktora başvurun: Kanserin yaygın belirtisi

Boyun ve kulaklara dikkat! Şişlik varsa hemen doktora başvurun: Kanserin yaygın belirtisi

14.12.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzda zaman zaman çeşitli şişlikler meydana gelebiliyor. Şişliklerin genellikle bir yere çarpma nedeniyle oluştuğu düşünülse de vücudun göremediğiniz yerlerinde çıkan şişlik ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Uzmanlar kulak ve boyun şişlikleri hakkında uyarıyor.

Boyun ve kulaklara dikkat! Şişlik varsa hemen doktora başvurun: Kanserin yaygın belirtisi

Vücutta yer alan şişlikler sıklıkla yaşanan sağlık problemleri arasında bulunmaktadır. Boyun ve kulakta ortaya çıkan şişlikler de özellikle kış aylarında artan enfeksiyonlar nedeniyle sık sık görülmektedir. Ancak bu şişliklerin göz ardı edilip doktora gösterilmemesi riskli durumlara neden olabilmektedir.

KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Boyundaki şişlikler üst yutak kanserinin lenf düğümlerine yayılmasına neden olabilir. Bu topaklar genellikle ağrılı olmaz, ancak göz ardı edilmemelidir. Bu kanserin diğer belirtileri arasında, işitme sıkıntısı, burun tıkanıklıkları, burun kanaması ve bulanık görme gibi sorunlar vardır. Kulakların arkasındaki topaklar, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerine de eşlik edebilir. İyi huylu tümörlere de neden olabilir.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 164916

LENF BEZLERİNİN ŞİŞTİĞİNİ FARK EDERSENİZ DOKTORA BAŞVURUN

Lenf bozukluklarında lenf düğümleri büyür ve şişer. Bu tıbbi durum “lenfadenopati” olarak bilinir. Lenfatik sistemimiz lenf damarlarından oluşur ve lenf düğümlerinde bulunan yüzlerce bakteriyi yakalayıp yok eder. Lenfadenopati, boyun, kulak çevresindeki alan ve kolların altında olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki lenf düğümlerinin genişlemesine neden olabilir. Lenf bezlerinin herhangi birinin genişlediğini ve şiştiğini fark ettiyseniz, doktora başvurmanız gerekir.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 164924

DİĞER BELİRTİLERE DİKKAT

Boynunda, kolların altında veya kasıkta genişlemiş lenf düğümleri, beyaz kan hücrelerinde başlayan ve bir kanser türü olan Hodgkin Lenfoma’nın yaygın belirtileridir.Bu hastalığın diğer semptomları arasında gece terlemeleri, kilo kaybı, ateş ve kalıcı öksürük de vardır.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 165127

ENFEKSİYON KAYNAKLI OLABİLİR

Virüslü ve bakteriyel enfeksiyonlar da sıklıkla boyun ve kulakların etrafında şişlik ve topaklar oluşturur. Kulakların arkasında topaklar oluşturan en yaygın enfeksiyonlar arasında mononükleoz, strep boğaz, suçiçeği ve kızamık bulunur. Meydana gelen şişliklerin yağ kistlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 164943

Bu kistler cildimizi ve saçımızı yağ ile kaplayan yağ bezelerini de oluşturur. Doktorlar genellikle görsel muayene sırasında kistleri teşhis eder, ancak bazı durumlarda ek testlere ihtiyaç duyulabilir. Boyun ve kulakta oluşan topaklar göz ardı edilmemelidir. Topaklarınızın tedavi gerektirip gerektirmediğini doktorunuza danışıp öğrenmelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemiden sonra kullanımı arttı "DNA'yı değiştiriyor"Pandemiden sonra kullanımı arttı "DNA'yı değiştiriyor"
'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı
Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür" Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür"
Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon kanser lenf bezi Doktor hastalık belirti boyunda şişlik

En Çok Okunan Haberler

Luka Modric maçın ardından patladı! 'Felaket' dedi ve Messi sözleri...

Luka Modric maçın ardından patladı! 'Felaket' dedi ve Messi sözleri...

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"

Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"

Yusufeli'de hüzünlü son bakış: Aklımızdan çıkmayacak

Yusufeli'de hüzünlü son bakış: Aklımızdan çıkmayacak

Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...

Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.