Boyun ve kulaklara dikkat! Şişlik varsa hemen doktora başvurun: Kanserin yaygın belirtisi

Vücutta yer alan şişlikler sıklıkla yaşanan sağlık problemleri arasında bulunmaktadır. Boyun ve kulakta ortaya çıkan şişlikler de özellikle kış aylarında artan enfeksiyonlar nedeniyle sık sık görülmektedir. Ancak bu şişliklerin göz ardı edilip doktora gösterilmemesi riskli durumlara neden olabilmektedir.

KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Boyundaki şişlikler üst yutak kanserinin lenf düğümlerine yayılmasına neden olabilir. Bu topaklar genellikle ağrılı olmaz, ancak göz ardı edilmemelidir. Bu kanserin diğer belirtileri arasında, işitme sıkıntısı, burun tıkanıklıkları, burun kanaması ve bulanık görme gibi sorunlar vardır. Kulakların arkasındaki topaklar, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerine de eşlik edebilir. İyi huylu tümörlere de neden olabilir.

LENF BEZLERİNİN ŞİŞTİĞİNİ FARK EDERSENİZ DOKTORA BAŞVURUN

Lenf bozukluklarında lenf düğümleri büyür ve şişer. Bu tıbbi durum “lenfadenopati” olarak bilinir. Lenfatik sistemimiz lenf damarlarından oluşur ve lenf düğümlerinde bulunan yüzlerce bakteriyi yakalayıp yok eder. Lenfadenopati, boyun, kulak çevresindeki alan ve kolların altında olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki lenf düğümlerinin genişlemesine neden olabilir. Lenf bezlerinin herhangi birinin genişlediğini ve şiştiğini fark ettiyseniz, doktora başvurmanız gerekir.

DİĞER BELİRTİLERE DİKKAT

Boynunda, kolların altında veya kasıkta genişlemiş lenf düğümleri, beyaz kan hücrelerinde başlayan ve bir kanser türü olan Hodgkin Lenfoma’nın yaygın belirtileridir.Bu hastalığın diğer semptomları arasında gece terlemeleri, kilo kaybı, ateş ve kalıcı öksürük de vardır.

ENFEKSİYON KAYNAKLI OLABİLİR

Virüslü ve bakteriyel enfeksiyonlar da sıklıkla boyun ve kulakların etrafında şişlik ve topaklar oluşturur. Kulakların arkasında topaklar oluşturan en yaygın enfeksiyonlar arasında mononükleoz, strep boğaz, suçiçeği ve kızamık bulunur. Meydana gelen şişliklerin yağ kistlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Bu kistler cildimizi ve saçımızı yağ ile kaplayan yağ bezelerini de oluşturur. Doktorlar genellikle görsel muayene sırasında kistleri teşhis eder, ancak bazı durumlarda ek testlere ihtiyaç duyulabilir. Boyun ve kulakta oluşan topaklar göz ardı edilmemelidir. Topaklarınızın tedavi gerektirip gerektirmediğini doktorunuza danışıp öğrenmelisiniz.

