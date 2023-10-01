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Boz ayının kaşınma keyfi fotokapanlara yakalandı! Görüntüler görenleri gülümsetti

01.10.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar bir boz ayının kaşınma keyfini kayıt altına aldı. Fotokapanlara, boz ayının ağaç gövdesine sürtünmesi ve yerde yuvarlanma görüntüsü yansıdı.

Boz ayının kaşınma keyfi fotokapanlara yakalandı! Görüntüler görenleri gülümsetti

Kütahya’da, yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından Kütahya il merkezi yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirilen, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar bir boz ayının hareketliliğini kaydetti.

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FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ... BOZ AYININ KAŞINMA KEYFİ!

Yaban hayatı ve doğa fotoğrafçılığı yapan ve yaban hayatının ilginç anlarını kayıt altına alan Akdemir, bu kez fotokapanla bir boz ayıyı görüntüledi.

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Akdemir, yaban hayatını gözlemleme çalışmalarını Kütahya ve ilçeleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürdüğünü söyledi.

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Orman varlığıyla da ön plana çıkan Kütahya’da birçok yaban hayvanının yaşadığını bildiğini ve bunları görüntülemek için manuel kameraları kullanmasının yanı sıra doğaya fotokapanlar da yerleştirdiğini aktaran Akdemir, “Kütahya merkeze yakın ormanlık alana bir süre önce fotokapan yerleştirmiştim. Görüntüleri incelediğimde bir boz ayının 'bölge işaretlemesi' olarak değerlendirilen hareketlerini ve bir ağaç gövdesinden yararlanarak yaptığı kaşınma hareketlerinin görüntüsünü izledim. Bu çok nadir görülebilecek görüntüyü kaydedebildiğim için mutlu oldum.” dedi.

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Fotokapanlara, boz ayının ağaç gövdesine sürtünmesi ve yerde yuvarlanma görüntüsü yansıdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya boz ayı

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