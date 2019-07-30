Bozdağ: Ankara- Sivas YHT Projesi, coğrafi nedenlerle uzadı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, yapımı sürdürülen Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi ile ilgili, "Proje, coğrafi ve teknik nedenlerle uzadı. Bunun başka bir nedeni yok" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat'ta sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda Ankara- Sivas YHT Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozdağ, test sürüşlerinin 2020 yılında başlayacağını söyledi. Bozdağ, "Şu anda ray döşeme faaliyetleri Yozgat merkezde bitti, Yerköy'de bitti, Sorgun'un yarısında bitti. Saraykent ve Akdağmadeni kısımları kaldı. Orası bittikten sonra ray döşeme işi bitmiş olacak. Muhtemeldir ki hızlı tren 2020 yılı içinde test sürüşlerine başlamış olacak" dedi.

Bozdağ, proje süresinin uzamasıyla ilgili ise "Sadece coğrafya ve teknik şartlar nedeniyle uzamakta. Yol gayet teknik bir yoldur. Coğrafya şartları ve zemin ona uymadığı zaman proje revizyonu ve pek çok çalışma yapılıyor. İnşaatın uzaması teknik nedenlerden ötürü. Bunun başka bir nedeni yok" diye konuştu.

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