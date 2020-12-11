HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bozkırın ortasında vaha! Gören hayran kalıyor

Bozkırın ortasında vaha! Gören hayran kalıyor

11.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Selim ilçesinde çam ağaçlarıyla yeşillendirilen bölge göz kamaştırıyor. Yöre halkının 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak tanımladığı bölgenin havadan görüntüler paylaşıldı. 51 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda çalışan işçiler tarafından dikilen çam ağaçlarıyla görünümü tamamen değişen bölgenin o görüntüleri...

Kars’ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ beyazlar içerisinde havadan görüntülendi.

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam hem bölgenin görünümü değiştirdi. Hem de vatandaşlara yaz aylarında mesire alanı oldu.

Yaz aylarında bozkırın ortasında yeşilliğiyle göz kamaştıran tarihi istasyon kışında beyaz gelinliğini giyerek adeta görsel şölen sunuyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
İbn-i Heysem kimdir?İbn-i Heysem kimdir?
MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalandığı için intihar ettiği iddia edilmişti! Şoke eden detay

İntihar ettiği iddia edilmişti! Şoke eden detay ortaya çıktı

Angajman nedir?

Angajman kuralları nelerdir?

İbn-i Heysem kimdir?

İbn-i Heysem kimdir?

Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın baba ve annesi: Can çekişiyordu, kurtaramadık

Kızlarının yaşadığı dehşeti böyle anlattılar! 'Can çekişiyordu'

Nasıl oyuncu olunur? Dizilerde, tiyatroda oyunu olmanın yolu

Nasıl oyuncu olunur?

Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

Edirne'de bulundu! Görünce şoke oldular

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.