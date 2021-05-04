Bozkırın ortasındaki vaha! Gören hayran kalıyor

Muammer Bıldırcın ise kavak ağaçlarına ve bahçesine o kadar ilgi gösteriyor ki onları çocuklarından ayırmıyor. Her sabah işe gelir gibi ağaçlarına ve bahçesine gelen Bıldırcın, her gün bahçede ki yaprakları ve ağaçlardan düşen dalları toplayıp, arazisini suluyor. Ağaçların çevrelediği araziyi tarım için kullanan Bıldırcın alanı yeşil bir vadiye çevirmiş durumda. İçeride tek bir taş dahi bırakmamaya özen gösteren Bıldırcın ağaçların bakımlarına ise düzenli olarak yapmaya özen gösteriyor. Hayatını ağaçlara ve bahçesine adayan Bıldırcın, aynı zamanda bozkırı yeşillendirmenin de gururunu yaşıyor.

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN EMEK VERMEKLE OLDU"

Bıldırcın, vadinin dedesinden babasına ondanda kendisine kaldığını ifade ederek, “Burası 1960’lardan başlayıp günümüze gelen bir serüven oldu. Dedem onun ardından babam ve sonrasında bizler buraya emek vererek bu hale getirdik. Buraya bir gün değil hemen hemen her gün emek verilerek oldu. Bizim içimizde ki sevdada burayı bu hale getirmekte yardımcı oluyor. İlkbahar’da burada temizliğimiz oluyor. Taşları ve dökülen yaprakları topluyorum, bahçeyi ekiyorum. Suyollarını her bahar temizliyoruz” dedi.

"BİZİM SAYEMİZDE HERKES AĞAÇ DİKMEYE BAŞLADI"

Muammer Bıldırcın, vadiyi görenlerin kendi evlerine ve bahçelerine ağaç dikmeye başladığını belirterek, “ Bu köye biz ailecek ağaç getirdik diyebilirim bunu abartmadan söylüyorum. Biz o dönem zorluklarla ağaçları diktik. Yani ilk önce dedem ardından babam ve sonra bizler olarak. İnsanların ağaca eskiden bakış açıları farklı olduğu için bizler zar zor diktik bu ağaçları buralara diyebilirim. Ağaçlarımız kurudu tekrar yeniledik. Tabi burayı gören çok beğenip gidip köyün içerisine ağaç dikiyor. Bizim sayemizde köy ağaçlandı diyebilirim. Bir yere bir iyilik götürdüğün zaman iyiyse onu herkes alıyor. Birilerin öncü olması lazımdı” şeklinde konuştu.