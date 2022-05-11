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Bozuk şarj cihazı canından etti! Prize takarken bir anda...

11.05.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişi cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybetti. Talihsiz gencin, iddiaya göre arızalı olan şarj aletiyle cep telefonunu şarj etmeye çalıştığı öğrenildi.

Bozuk şarj cihazı canından etti! Prize takarken bir anda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, cep telefonunun şarj aletini prize takmak isteyen Abdullah Baysal (26), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

AKIMA KAPILDI

Olay, önceki gün kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Baysal, iddiaya göre arızalı olan şarj aletiyle cep telefonunu şarj etmek istedi. Baysal, şarj aletini prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Baysal'ın akımına kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baysal’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Erdemli'nin Tabiye Mahallesi'ndeki Alata Mezarlığı'na getirilerek, defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

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Mersin
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