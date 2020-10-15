HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brexit: AB, İngiltere'den ticaret anlaşması görüşmelerinin takvimini uzatmasını istedi

Brexit: AB, İngiltere'den ticaret anlaşması görüşmelerinin takvimini uzatmasını istedi

15.10.2020 22:16 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği liderleri, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkması) sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmak için İngiltere ile görüşmelerin sürmesini istedi.

Brexit: AB, İngiltere'den ticaret anlaşması görüşmelerinin takvimini uzatmasını istedi

Avrupa Birliği liderleri, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmak için İngiltere ile görüşmelerin sürmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir ticaret anlaşması için müzakerelere 15 Ekim'e kadar süre vermişti.

Perşembe günü Brüksel'de başlayan iki günlük AB Liderleri Zirvesi'nin ilk gününde Brexit konusunu görüşen AB liderleri, ilerlemenin anlaşmaya varmak için yeterli olmadığını ifade etti ve İngiltere'den anlaşmaya varmak için gerekli adımları atmasını istedi.

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Ekim sonuna kadar anlaşmaya varma amacıyla yeni ve yoğun müzakereler yapılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ise AB'nin yaklaşımından "hayal kırıklığına uğradığını" ifade etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Frost, AB'nin bir anlaşmaya varmak için atılacak tüm adımları İngiltere'den beklediğini savunarak "AB'nin gelecekte bir ortaklığa ulaşmak için yoğun çalışmaya artık kararlı olmadığını görmek beni şaşırttı" dedi.

Frost, İngiltere Başbakanı Johnson'ın müzakerelerin geleceği ile ilgili yaklaşımını yarın açıklayacağını ifade etti.

Ticaret anlaşması için iki taraf da birbirinden, bazı kilit konularda tavizler vermesini istiyor.

Balıkçılık ve işletmelere verilecek devlet sübvansiyonlarının limitleri, bu konular arasında.

Varılması umut edilen anlaşma, Brexit geçiş sürecinin 31 Aralık'ta bitmesinin ardından ticari ilişkileri düzenleyecek.

İngiltere Başbakanı Johnson geçen ay yaptığı açıklamada, 15 Ekim itibarıyla bir ticaret anlaşmasına varılmazsa iki tarafın da bunu kabul ederek yoluna devam etmesi gerektiğini belirtmişti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

Lagarde: Anlaşmasız ayrılığın riskleri çok büyük

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bir ticaret anlaşması yapılamamasının iki taraf için de çok kötü sonuçları olabileceğini belirterek "Anlaşmasız bir Brexit'in ticari tehlikelerinin büyüklüğü, İngiltere ve AB'yi eninde sonunda bir ticari anlaşma yapmaya itecektir" dedi.

Lagarde, masada "çok büyük egoların" ve sektörel fikir ayrılıklarının olduğunu bildiğini, yine de anlaşma konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizBüyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Harita kırmızıya büründü! İşte korkutan tablo
Harita kırmızıya büründü! İşte korkutan tablo
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'
Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Fransa'da büyük skandal! Eski cerrah 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizde bulundu
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Trump'tan Twitter ve Facebook'a 'üçüncü kol' yakıştırması
Trump'tan Twitter ve Facebook'a sert tepki!
Ermenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Tayvan'da üç dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi
Salgınla mücadelede büyük adım! 3 dakikada sonuç veriyor
DSÖ: Koronavirüs vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor
DSÖ: Koronavirüs vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.