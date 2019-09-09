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Başbakan şansını bir daha deneyecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini bugün yeniden parlamentonun onayına sunacak.

Başbakan şansını bir daha deneyecek!

Ancak İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkaramayacağından emin olmak isteyen muhalefet milletvekilleri tarafından bir kez daha reddedilebilir.

İngiliz Parlamentosu geçen hafta Çarşamba günü yapılan oylamada Johnson'ın ülkeyi 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız çıkarmasını engelleyen tasarıyı onaylamış ancak Johnson'ın 31 Ekim'de planlanan Brexit'ten iki hafta önce erken seçim talebini reddetmişti.

Parlamentoda çoğunluğu bulunmayan Johnson, AB'den 31 Ekim'e kadar anlaşmayla veya anlaşmasız ayrılma sözünü tutmak için seçim yapmak istiyor.

Hükümeti AB'den çıkış şartları ve biçimini belirleyen bir anlaşmaya varmadığı takdirde, anlaşmasız Brexit'ten ziyade Brexit'in 3 ay ertelemesini talep etmeye zorlayacak tasarının bugün yasalaşması bekleniyor.

Bu tasarının parlamentoda onaylanmasının ardından böyle bir erteleme talebinde bulunmak yerine "çukurda ölmeyi" tercih ettiğini söyleyen Johnson 15 Ekim'de seçim yapılmasını istedi.

Johnson'ın hükümeti 15 Ekim'de, erken seçimlere gidilmesi tasarısını bugün tekrar parlamentonun onayına sunacak. Ancak hükümet parlamentonun üçte ikisinin onayını gerektiren bu tasarıyı geçirmek için muhalefetin desteğini almak zorunda.

Muhalefetteki İşçi Partisi, 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarı yasalaşana kadar erken seçimi desteklemeceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit Johnson ingiltere

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