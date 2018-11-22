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"Brexit sürecinde tüm sorunlar giderilmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:21 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: "(Brexit süreci) İlerleme kaydettik ancak tüm sorunları giderilmedi. Umarım müzakere ekiplerimiz bu sorunları çözebilir"

BRÜKSEL (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini belirtti.

Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le Brexit odaklı görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan May, toplantının verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Görüşmenin Brexit müzakerelerini yürüten ekiplere "yön vermek" açısından faydalı olduğunu kaydeden Theresa May, "İlerleme kaydettik ancak tüm sorunları giderilmedi. Umarım müzakere ekiplerimiz bu sorunları çözebilir." diye konuştu.

May, cumartesi günü tekrar Brüksel'e geleceğini ve Juncker'le bir görüşme daha gerçekleştireceğini dile getirerek, "Bu süreci herkesin çıkarına olacak şekilde nasıl sonuçlandıracağımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

AB ile İngiltere arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı. Brüksel, pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Liderlerin taslak ayrılık belgesine imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da kabul etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere Juncker

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