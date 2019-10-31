Brexit ve ölüm tehditleri siyasete küstürdü

LONDRA (AA) - HASAN ESEN - İngiltere'de 40'tan fazla parlamenterin aralıkta yapılacak seçimlerde aday olmama kararı alması, ülkede 3 yıldan fazladır süren Brexit tartışmalarının İngiliz siyasetinde yol açtığı tahribatı ortaya koydu.

Brexit, İngiltere'de sadece toplumu bölmekle kalmadı, siyasete de onarılması zor bir darbe vurdu. İhanet suçlamaları, sert ve aralıksız tartışmalar, saldırılar, hakaretler ve ölüm tehditleri, parlamenterler için altından kalkılamayacak bir noktaya geldi.

Londra polisinin mayısta Avam Kamarasının ilgili komitesine verdiği bilgiye göre, parlamenterlere yönelik tehditler "benzeri görülmemiş" bir noktaya erişti.

- Evine kurşun geçirmez kapı taktırdı

Yılın sadece ilk 4 ayında bir önceki yıla göre yüzde 90'lık bu artışla, 152 olay rapor edildi. Özellikle kadın ve farklı etnik kökenlerden gelen parlamenterler hedef alındı.

Örneğin İşçi Partisi üyesi Margaret Hodge, aldığı tehditler nedeniyle evine kurşun geçirmez kapı taktırmak, arka kapıyı güçlendirmek ve panik düğmesi kurdurmak zorunda kaldı.