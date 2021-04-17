Brezilya’da 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu. Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YARISINDAN FAZLASI GENÇ

Amazon şehri Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında ve vaka sayılarında artışa neden oldu. Bilim insanları, ülkenin ölü sayısını 350 binin üzerine çıkaran enfeksiyon dalgasının arkasındaki ana faktörün P1 varyantı olduğuna inanıyor. Brezilya'da salgın giderek daha genç insanları etkiliyor ve hastaneler tarafından paylaşılan verilerde, Mart ayında yoğun bakımdaki tüm hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında veya daha genç olduğu ifade ediliyor.

DHA

