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Brezilya'da liderleri öldürülen çete terör estirdi! Onlarca otobüs ve treni yaktılar, şehirde okullar kapatıldı

24.10.2023 23:22 | Son Güncelleme:
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Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Matheus da Silva Rezende adlı çete liderinin polis tarafından öldürülmesinin ardından çete üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi. Çete misilleme olarak şehrin farklı yerlerinde 35’ten fazla otobüs, tren ve 4 kamyonu ateşe verdi. Polis, saldırılarla bağlantılı 12 çete üyesini tutukladı. Şehirde saldırılar nedeniyle okullar da kapatıldı.

Brezilya'da liderleri öldürülen çete terör estirdi! Onlarca otobüs ve treni yaktılar, şehirde okullar kapatıldı

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde çete üyeleri terör estirdi. “Faustao” lakaplı Matheus da Silva Rezende adlı çete liderinin polis tarafından öldürülmesinin ardından çete üyeleri misilleme olarak şehrin farklı yerlerinde 35’ten fazla otobüs, tren ve 4 kamyonu ateşe verdi.

SERT MÜCADELE SÖZÜ"

Brezilya tarihindeki en büyük saldırıların ardından konuşan Rio de Janerio Valisi Claudio Castro, saldırıları “terör eylemleri” olarak nitelendirerek, saldırılara karşı misilleme yapacaklarına dair söz verdi.

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Vali Castro, saldırılarla ilgili 12 suçlunun tutuklandığını belirterek, “Yarının daha sakin ve düzenli geçeceğine dair bir şüphem yok” ifadelerini kullandı. Vali Castro, bu tür suçlulara karşı 7 gün 24 saat “sert bir mücadele” yürüteceğine dair söz vererek, suçlulara devlete meydan okumaya cesaret etmemeleri konusunda uyardı.

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OKULLAR KAPATILDI

Saldırılar sonrası 45 okul güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Belediyeler, vatandaşları etkilenen bölgelerden uzak durması konusunda uyardı. Saldırıların en az 1 milyon insanın yaşadığı Cosmos, Campo Grande, Inhoaiba, Guaratiba, Madureira, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba ve Recreio dos Bandeirantes bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.
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Şiddet olayları “Zinho” lakaplı en acımasız paramiliter liderlerden biri olan Luis Antonio da Silva Braga'nın yeğeni olduğu idda edilen 24 yaşındaki “Faustao” lakaplı Rezende'nin vurulmasından saatler sonra başladı. Rezende'nin, milislerin kalesi olarak bilinen gecekondu bölgesi Tres Pontes'te polisler tarafından düzenlenen bir operasyon sırasında vurularak öldürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya çete

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