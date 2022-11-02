Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro 2 gün sonra sessizliğini bozdu! Seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmedi

Brezilya'daki kritik devlet başkanlığı seçimlerini, eski başkan Lula da Silva yüzde 50,9 oyla kazanmıştı. Solcu rakibi karşısında seçimi kaybeden Bolsonaro ise yüzde 49,1 oranında oy almıştı. Pazar gününden bu yana seçimlerle ilgili açıklama yapmayan Bolsonaro sessizliğini bozdu. Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kısa süren konuşmasına kendisine oy verenlere teşekkür ederek başlayan Bolsonaro, "Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım. Basını ve sosyal medyayı kontrol etmekten hiç bahsetmedim. Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARINA DEĞİNMEDİ

Bolsonaro, seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmediği konuşmasında, kamyoncuların başlattığı yol kapatma protestolarına işaret ederek, "Mevcut halk hareketleri, seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Şiddet içeren gösterileri reddeden Bolsonaro, "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır, ancak bizim yöntemlerimiz, özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz." diye konuştu.

Devlet Başkanı, ekonomik ve dini özgürlükler ile Brezilya'yı savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

OYLAMA SİSTEMİNİ HEDEF ALMIŞTI

Bolsonaro, seçimlerden önce birçok kez ülkede 1996'dan beri kullanılan elektronik oylama sistemini hedef alan ve yer yer seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğinin işaretini verdiği konuşmalar nedeniyle eleştirilmişti.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, Bolsonaro ise yüzde 49,1 oranında oy almıştı.

Seçimi kaybeden Bolsonaro, ülkede 1985'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana ikinci dönemine seçilemeyen ilk devlet başkanı olmuştu. (AA)