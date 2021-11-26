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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

26.11.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, canlı yayında cinsiyetçi şaka yaptı. Konuşması sonrası yerine oturan Bolsonaro hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. First Lady Michelle Bolsonaro, kameralar önünde devlet başkanının kulağını çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.

Eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.

Yine espriyle "Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum" dedi.

EŞİ, KULAĞINI ÇEKTİ

Kahkahalara boğulan Bolsonaro yerine oturduğunda hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eşi, devlet başkanının kulağını çekerek şakanın hesabını sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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