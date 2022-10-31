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  4. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya'daki seçimlerde Lula da Silva 50,83 oyla ipi göğüsledi!

Brezilya devlet başkanı Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya'daki seçimlerde Lula da Silva 50,83 oyla ipi göğüsledi!

31.10.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya devlet başkanı Lula da Silva ülkesindeki seçim sonuçları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşçi Partisi Lideri seçimin ardından sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Öte yandan Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula'nın rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,17 oranında oy aldı. Peki, Brezilya devlet başkanı Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? İşte Lula da Silva'nın hayatı ve biyografisi...

Brezilya devlet başkanı Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya'daki seçimlerde Lula da Silva 50,83 oyla ipi göğüsledi!

Brezilya devlet başkanı Lula da Silva 31 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2003-2010 arasındaki devlet başkanlığı ile adından söz ettiren İşçi Partisi lideri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Brezilya devlet başkanı Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? İşte Lula da Silva'nın hayatı ve biyografisi...

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVİA KİMDİR?

Lula da Silvia 27 Ekim 1945 tarihibde Caetes, Pernambuco, Brezilya'da dünyaya geldi. Tam adı Luiz Inácio Lula da Silva'dır.

Brezilya İşçi Partisi'nin kurucu üyesi olan Lula de Silvia 1 Ocak 2003 tarihinde devlet başkanlığı görevini devraldı.

Silvia'nın Fábio Luís da Silva, Sandro Luís da Silva, Luís Cláudio da Silva, Lurian Cordeiro, Marcos Cláudio da Silva adında 5 çocuğu vardır.

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Brezilya devlet başkanı

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