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Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Brezilya fönü saçların uzun süreler parlak ve fönlü görünmesi için çok uygun bir yöntem. Dünyanın çoğu yerinde kadınların tercihi olan bu yöntemin uygulanması esnasında saça bakım da yapılıyor. Kalın telli veya kıvırcık saçlara sahip insanlardan saçlarının fönlü bir görüntüye sahip olmasını isteyenler Brezilya fönünü sıkça tercih ediyor. Peki, Brezilya fönü nedir ve nasıl yapılır?

Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

Her geçen gün popülerliğini artıran Brezilya fönünün ülkemizde de bilinirliği artırıyor. Saçlarına bakım yaptırırken şeklinde değişim isteyen birçok kadın bu yöntemi öğrendiklerinde kendileri için en uygun çözümlerden biri olduğunu anlıyor. Çünkü birçok avantaj ile birlikte saçları güçlendiren bu yöntem, şık bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Kuaföre gidecek vakti olmayanlar evlerinde de kendileri bu uygulamayı yapabilir.

POPÜLER OLAN BREZİYA FÖNÜ NEDİR?

Birçok kadının, özellikle kıvırcık saçlı kadınların, yaptırdığı bu bakım, saçlarda daha canlı bir görüntü sağlıyor. Genellikle uzman kuaförler tarafından uygulanan Brezilya fönü bolca keratin sayesinde saçlara düzlük kazandıran bir uygulamadır. Saçınızın kimyasına uygun renk pigmentleri ve keratin, saçın beslenmesine de katkı sağlar. Uzun süreler etkisini gösteren Brezilya fönü yaklaşık 6 ay sonunda etkisini kaybetmeye başlar. Kuaförlerde ortalama dört saat içerisinde yapılan bu yöntemi birçok insan evinde de uygulayabiliyor.

EVDE BREZİLYA FÖNÜNÜ NASIL UYGULARSINIZ?

Genellikle kuaför ortamında saatler süren bir işlem ile yapılan Brezilya fönü ev ortamında da uygulanabiliyor. Gerekli malzemeleri edinerek belli vakit ayırıp benzer bir etkiyi kendi emeğiniz ile saçınızda görebilirsiniz. Bu uygulamayı evde yaparken en az kuaför titizliği ile gerçekleştirerek oluşabilecek herhangi bir sorunun önüne geçmelisiniz.

FÖN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Fön makinesi

  • Sülfat içermeyen şampuan

  • Saç bonesi

  • Vantilatör

  • Boya fırçası

  • 80 mililitre keratin

  • Bir çift plastik eldiven

  • Bir adet cam kase

  • 230 santigrat dereceye kadar ısınabilen düzleştirici

BREZİLYA FÖNÜNÜN EVDE YAPILIŞ AŞAMALARI

  • Uygulamaya başlarken saçlarınızı sülfat içermeyen şampuan ile iyice yıkayın.

  • Sonra tamamen kurutun.

  • Dalgalı bir saça sahipseniz yıkadıktan sonra saçlarınızı düzleştirin.

  • Bunların devamında saçlarınızın sıklığına göre küçük küçük parçalara ayırın.

  • Eldivenlerinizi takın.

  • Saçlarınıza eşit miktarda keratini dağıtarak sürün.

  • Bu esnada unutulmaması gereken şey ortamın havasız olmaması.

  • Bunun için vantilatör veya pencerenizi açın.

  • Keratini iyice sürdükten sonra ince bir tarak ile tarayın.

  • Tarama işleminizi bitirdikten sonra tepede saçlarınızı toplayın ve bone takın.

  • Yaklaşık 20 ile 40 dakika arasında bir süre bekledikten sonra boneyi çıkarın.

  • Kurutma makinesi ile saçlarınızı iyice kurutun.

  • Daha sonra seyrek dişli tarak ile saçlarınızı tarayın.

  • Devamında 230 santigrat derece sıcaklıktaki düzleştirici yardımı ile saçlarınızı düzleştirin.

  • Düzleştirme işlemini tamamladıktan sonra her saç tutamına 5 ile 10 kez pressleme uygulayın.
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