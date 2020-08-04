Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

Her geçen gün popülerliğini artıran Brezilya fönünün ülkemizde de bilinirliği artırıyor. Saçlarına bakım yaptırırken şeklinde değişim isteyen birçok kadın bu yöntemi öğrendiklerinde kendileri için en uygun çözümlerden biri olduğunu anlıyor. Çünkü birçok avantaj ile birlikte saçları güçlendiren bu yöntem, şık bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Kuaföre gidecek vakti olmayanlar evlerinde de kendileri bu uygulamayı yapabilir.

POPÜLER OLAN BREZİYA FÖNÜ NEDİR?

Birçok kadının, özellikle kıvırcık saçlı kadınların, yaptırdığı bu bakım, saçlarda daha canlı bir görüntü sağlıyor. Genellikle uzman kuaförler tarafından uygulanan Brezilya fönü bolca keratin sayesinde saçlara düzlük kazandıran bir uygulamadır. Saçınızın kimyasına uygun renk pigmentleri ve keratin, saçın beslenmesine de katkı sağlar. Uzun süreler etkisini gösteren Brezilya fönü yaklaşık 6 ay sonunda etkisini kaybetmeye başlar. Kuaförlerde ortalama dört saat içerisinde yapılan bu yöntemi birçok insan evinde de uygulayabiliyor.

EVDE BREZİLYA FÖNÜNÜ NASIL UYGULARSINIZ?