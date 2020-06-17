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Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecini başlatırken, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ise tablo giderek kötüleşiyor. Gelen son dakika haberlerine göre 3 ülkede vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Brezilya ve Meksika'dan Covid-19 salgınıyla ilgili bugün gelen rakamlar korku ve endişe yarattı.

Meksika'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

BREZİLYA'DAN REKOR ÖLÜM SAYISI GELDİ

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

aklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 190 bin 285 vaka ve 11 bin 132 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 967 kişinin ölümüne neden olan virüs, 83 bin 343 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜMLER ZİRVE YAPTI

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde ise koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 446 bin 184’e yükseldi.

(Ajanslar)

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