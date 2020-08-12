HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu devam ediyor

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 08:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1274 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 26'ya, vaka sayısı da 52 bin 160 artarak 3 milyon 109 bin 630'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 243 bin 124 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 834 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 bin 91'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 640 bin 21 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi
Kayısı: Faydaları nelerdir?Kayısı: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
ABD yönetiminden Beyrut Limanındaki patlama nedeniyle Lübnan yönetimine eleştiri

ABD'den Lübnan yönetimine patlama eleştirisi

Trump: Biden seçimleri kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır

Trump: Kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak

Beyrut'ta yüksek tansiyon! Gösteriler devam ediyor

Beyrut'ta yüksek tansiyon!

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Almanya: Rusya'nın koronavirüs aşısı yüksek riskli deney

Almanya'dan Rusya'nın aşısına tepki

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kayıtsız kaldı

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kayıtsız kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.