Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkelerde \u00f6l\u00fcm ve vaka say\u0131lar\u0131 korkutmaya devam ediyor... Son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 ki\u015fi daha hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130\u015fte Athena G\u00f6khan'\u0131n k\u0131z\u0131!Trump, \u0130ngiltere Krali\u00e7esi 2. Elizabeth'in 94. ya\u015f g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlad\u0131Diyanet, \u00c7ocuk Geli\u015fimcisi ve \u00d6\u011fretmen al\u0131yor (ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131)