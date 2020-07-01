Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınamadığı ülkelerde ölüm ve vaka sayıları korkutmaya devam ediyor... Son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi daha hayatını kaybetti.

Ayrıntılar gelecek...



