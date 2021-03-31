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Brezilya'da Bolsonaro'yu protesto eden kuvvet komutanları istifa etti, Covid ölümleri rekor düzeyde

31.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ordu, donanma ve hava kuvvetleri komutanlarının istifa etmesinden ve dün ülkenin en yüksek Covid-19 günlük can kaybı bilançosunu kaydetmesinden sonra, başkanlığının en büyük kriziyle karşı karşıya.

Brezilya'da Bolsonaro'yu protesto eden kuvvet komutanları istifa etti, Covid ölümleri rekor düzeyde

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, siyasi kariyerinin en zor günlerini geçiriyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti. Kuvvet komutanlarının istifası, Covid salgınıyla mücadele politikaları eleştirilen Bolsonaro'nun orduyu kontrol etmeye çalışma girişimlerine karşı bir protesto olarak görülüyor. Brezilya tarihinde ilk kez kuvvet komutanlarının, devlet başkanı ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ortak bir duruş sergiledikleri bildiriliyor.

Bolsonaro'nun popülaritesi, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla mücadelede başarısız bulunması nedeniyle azaldı.

Dün ülkede günlük Covid ölümleri 3780 kişiyle rekor düzeye çıktı ve hastaneler dolmak üzere.

Brezilya'da şu ana kadar salgın nedeniyle yaklaşık 314 bin kişi hayatını kaybetti. 12,5 milyondan fazla vaka tespit edildi.

İki yıl önce iktidara gelen Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, ekonomiye verilen zararın koronavirüsün kendisinden daha kötü olacağını savunarak sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkıyor.

Jair Bolsonaro Brezilyalılara "sızlanmayı bırakmalarını" söylemişti.

Brezilya, dünyada Covid-19 can kaybı ve vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke

Bolsonaro Pazartesi günü hem dışişleri hem de savunma bakanlarının istifası nedeniyle kabinede değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo; Çin, Hindistan ve ABD ile ilişkileri kötü idare etmekle suçlanmış ve bazı milletvekilleri bu nedenle Brezilya'nın yetersiz miktarda Covid-19 aşısına sahip olduğunu iddia etmişlerdi.

Savunma Bakanı Fernando Azevedo da, silahlı kuvvetlerin devlet başkanını desteklemek yerine anayasayı korumakla görevli olduğunu söylüyordu.

BBC Latin Amerika Muhabiri Will Grant'a göre Bolsonaro, Ocak 2019'da göreve gelmesinden bu yana en büyük siyasi krizle karşı karşıya.

Grant, Bolsonaro için, "Koronavirüs salgınını kötü yönetince, üzerindeki baskı son haftalarda önemli ölçüde arttı" diyor.

Daha önce Covid aşıları konusunda şüphelerini dile getiren ve tedavi için etkinliği kanıtlanmamış ilaçları savunan Bolsonaro, geçen hafta 2021'i "aşı yılı" ilan edeceğini açıklamış, "Çok yakında normal hayatımıza döneceğiz" demişti.

Brezilya, aşılama programının ülke çapında yaygınlaştırılması konusunda zorluklar yaşıyor. Ülkede halen iki doz aşılanma gerektiren Oxford-AstraZeneca ve CoronaVac aşıları kullanılıyor. Pfizer/BioNTech aşısı da onaylandı. Tek doz Johnson & Johnson aşısı ile Sputnik V aşısı da sipariş verildi.

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