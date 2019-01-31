HABER

Brezilya'da çöken barajın sorumluları gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 23:50 | Son Güncelleme

Brezilya'da çöken maden atık barajının inşasında görevli 5 mühendis, ölüme sebebiyet ve çevreye zarar vermekle suçlanıyor

Brezilya'da maden atık barajının 25 Ocak Cuma günü çökmesiyle ilgili beş mühendis, yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alındı.

Ülkenin güneydoğusundaki Brumadinho kentindeki maden atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu 99 kişinin hayatının kaybettiği olayda beş mühendis yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle ölüme sebebiyet ve çevreye zarar vermekle suçlandı.

Kurban yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, üçü barajı işleten Vale şirketi çalışanı, ikisi Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alındı.

Öte yandan Brumadinho'da arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Eyalet yetkilileri, toprak altında kalan herkese ulaşmanın mümkün olamayabileceğini ifade etti. 259 kişinin toprak altında kaldığı belirtiliyor.

Felaketin hemen ardından, yaklaşık 100 bin çalışanı olan şirketin New York Borsasında işlem gören hisseleri yüzde 22 değer kaybetmişti.

Şirket hisselerine sahip olan bir grup yatırımcı, işletmeci şirkete ABD'de dava açmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyorMarmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor
Marmaray’da teknik arıza: seferler gecikmeli yapılıyorMarmaray’da teknik arıza: seferler gecikmeli yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya çöken baraj gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.