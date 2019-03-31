HABER

Brezilya'da maden atık barajı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Oriente Novo'da Metalmig şirketine ait barajın çöktüğü, can kaybı olmadığı açıklandı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın kuzeybatısında Metalmig şirketine ait bir maden atık barajı çöktü.

Rondonia eyaleti yetkilileri, Oriente Novo kentinde etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören barajın çöktüğünü bildirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre, ölen ya da kaybolan olmadığını belirten yetkililer, barajın çökmesinin herhangi bir kirliliğe neden olmadığını söyledi.

Brezilya'da madencilik şirketi Vale, 25 Ocak'ta Minas Gerais eyaletinde 212 kişinin ölümüne neden olan atık barajının çökmesinin ardından, üç gün önce yaptığı açıklamada şirkete ait barajlardan üçünün daha çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Olay nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Başsavcılıktan geçen ay yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
BUDO'dan sefer iptalleriBUDO'dan sefer iptalleri
Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç oyunu Beykoz’da kullandıMustafa Koç’un eşi Caroline Koç oyunu Beykoz’da kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya çökme maden atık barajı

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.