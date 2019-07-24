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Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:52 | Son Güncelleme

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya sel toprak kayması

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