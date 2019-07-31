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Brezilya'daki hapishanede çıkan çete kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

Çete kavgasına karıştıkları iddia edilen 4 mahkum, başka bir cezaevine götürüldükleri araçta ölü bulundu

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde pazartesi günü iki çete arasında çıkan kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 mahkum, başka bir cezaevine götürüldükleri araçta ölü bulundu.

Para Kamu Güvenliği Ofisinden yapılan açıklamada, Altamira hapishanesindeki kavgaya karıştıkları iddia edilen 30 mahkumun başka bir hapishaneye transfer edilmek üzere bir araçla yola çıktığı belirtilerek, aracın Maraba kentine geldiğinde mahkumlardan 4'ünün ölü bulunduğu kaydedildi.

Mahkumların boğularak öldüğünün sanıldığı ifade edilirken, söz konusu 4 mahkumun aynı çeteden olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu 57 mahkum ölmüştü.

Ulusal Adalet Konseyi tarafından bu ay hazırlanan raporda, 163 kişi kapasiteli Altamira hapishanesinde kavga sırasında 343 mahkumun bulunduğu vurgulanmıştı.

Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 50'den fazla mahkum ölmüştü.

Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya çete mahkum

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