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  4. Brezilyalı golcü Lima'nın önceliği Gençlerbirliği'nin başarısı:

Brezilyalı golcü Lima'nın önceliği Gençlerbirliği'nin başarısı:

05.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Amacım performansımla takımımı yukarıya taşımak"

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Brezilyalı golcüsü Sandro Lima, "Amacım performansımla takımımı yukarıya taşımak." dedi.

Kırmızı-siyahlı ekibin tecrübeli oyuncusu Lima, kulüp YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Ligde bu haftayı bay geçecek başkent ekibinde Lima, 2-0 kazandıkları Balıkesirspor galibiyetinin önemine işaret ederek, "Son maçımızı kazanmak bizim için çok önemliydi. Bu galibiyetin anlamı üç puandan daha fazlaydı. Bu galibiyet takımın ruh haline de çok önemli katkı yaptı. Aşağıdaki takımlardan da bir nebze olsun uzaklaşmış olduk. İleride hem bireysel hem de takım performansıyla bu sonuçları daha da iyi hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 8 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, "Gol hedefin var mı?" sorusuna "8 gol ve 4 asistlik performans benim için iyi denebilecek bir performans ama benim kariyerimde her zaman takım öncelikli oldu. Gol atmışım ya da asist yapmışım bunlar önemli değil. Mücadelemle takımın galibiyetinde payı olan biri olmak çok daha değerli. Gol ve asist benim için sadece sayılardan ibaret. Amacım performansımla takımımı yukarıya taşımak." yanıtını verdi.

Lima, sezon sonuna ilişkin ise "Ligi iyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz. 10 maç kalsa da halen uzun bir maraton bu. Gün gün, maç maç düşünüyorum. Takımımızın iyi bir ruh halinde olması ve başarılı sonuçlar almak en büyük hedefimiz." değerlendirmesini yaptı.

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Gençlerbirliği

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