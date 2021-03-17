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  4. Brezilyalı politikacı: Uçaklardan dezenfektan sıkalım!

Brezilyalı politikacı: Uçaklardan dezenfektan sıkalım!

17.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Brezilyalı politikacı: Uçaklardan dezenfektan sıkalım!

Brezilya'da, Rio Grande do Sul konseyi üyesi Alberi Dias, koronavirüse karşı tüm ülkenin havadan dezenfektan püskürtülmesi aracılığıyla mücadele edilmesi fikrini önerdi. Dias'ın bu önerisi, ülke basınında ve sosyal medyada alay konusu oldu.

Brezilyalı politikacı Alberi Dias, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni bir öneride bulundu. Dias, ülkenin dört bir yanında koronavirüse karşı 'uçaklardan dezenfektan sıkılması' fikrini önerdi.

Güney eyaleti Rio Grande do Sul konseyi üyesi Dias, "Burada helikopterleri ve uçakları olan çok sayıda iş insanımız var. Alkollü jelin sıvı versiyonunun olup olmadığını bilmiyorum ama bence havadan helikopterler ve uçaklar aracılığıyla püskürtme yapmanın iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Çünkü bu virüs, sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi havada bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Meslektaşları tarafından da komik bulunan Dias'ın bu önerisi, ülke basınında ve sosyal medyada alay konusu oldu.

Brezilya, son açıklanan rakamlara göre, 282 bin vefat sayısıyla, 13 aydır ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölüm oranının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda.

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Brezilya

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