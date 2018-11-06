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Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da kaldıkları otele binmek için taksiye binen Brezilyalı turistler gasp edildikten sonra hareket halindeki araçtan atıldı.

Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Karaköy'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

TAKSİDEN AŞAĞIYA ATILDI

Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu gasp taksici brezilyalı turist

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Geç kaldınız!!!onlarca toplu dilekçe verdik,meydandaki taksiciler çete dedik bir tane memur istedik yok dediler..ülkenin turizmini en başta baltalayan kesim takscilerdir!!
eee işte bunlar ubere karşı çıkan gurûh.
İngiltere de taksici olabilmek için girilen mülakat ve sınavları bir görseniz inanamazsınız.. Türkiye de ise taksicilerin %60 ı sabıkalı..
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