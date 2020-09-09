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  4. Briket deposu alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Briket deposu alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Antalya’da tuğla ve briket deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Antalya’da tuğla ve briket deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında atık hurda malzemelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir tuğla ve briket deposunda çıktı. Çok sayıda hurda malzemenin bulunduğu depoda kompresörlerin bulunduğu bölümden biranda alevler yükselmeye başladı. Deponun bitişindeki iş yeri çalışanları yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çok sayıda araç lastiği ve atık maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın kısa sürede deponun karşı bölümüne de sıçradı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan bölümün kenarındaki iki kamyonet ise şans eseri yanmadı. İtfaiye 1 saatlik çalışmayla yangını tamamen söndürdü. Yanan deponun kenarındaki bir mobilya üretim iş yerinde de e zarar meydana geldi. Bir çalışan iş yeri sahibini telefondan görüntülü arayarak, durum hakkında bilgi verdi.
Polis meraklı kalabalığı ise sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları noktasında uyardı.

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