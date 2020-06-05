HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Broadcom CEO'su açıkladı: iPhone 12 gecikebilir!

Broadcom CEO'su açıkladı: iPhone 12 gecikebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 11:15 | Son Güncelleme

Broadcom CEO'su Hock Tan, iPhone 12 çıkış tarihi için önemli açıklamalar yaptı. Apple'ın önemli tedarikçilerinden olan Broadcom'un başındaki isim, iPhone 12 hakkında çıkan 'ertelenecek' dedikodularını bir nevi doğruladı.

Broadcom CEO'su açıkladı: iPhone 12 gecikebilir!

iPhone 12 çıkış tarihi için kimse sorsak eylül ayını işaret eder. Fakat bu konuda bu yıl bir değişim olabilir. Bu değişimin ana nedenini ise koronavirüs salgını oluşturuyor. Zira koronavirüs salgınının etkileri, Apple'a kadar uzandı. iPhone 12'nin parça tedariğinde koronavirüs salgını yüzünden sıkıntılar yaşadığı söylenen Apple, Broadcomm CEO'su Hock Tan'ın açıklamalarına göre iPhone 12'nin çıkış tarihinde de bazı sorunlar yaşayabilir.

iPHONE 12 SÖYLENTİLERİ DOĞRU OLABİLİR

Broadcom CEO'su Hock Tan, Bloomberg'e konuştu. Tan, verdiği röportajda iPhone 12 serisinin beklenen tarihten birkaç hafta sonra tanıtılabileceğine dair söylentilerin doğru olabileceğini söyledi. Böylece bu söylentiler, Apple'ın önemli tedarikçilerinden biri tarafından ilk kez dile getirildi.

iPhone 12

TALEP AZ MI OLACAK?

iPhone 12 hakkında gelen söylentiler, telefonun ekim ayında tanıtılabileceği yönündeydi. Hock Tan'ın açıklamaları da bu söylentilerle paralel. Ayrıca Tan'ın açıklamalarına göre Apple ile aralarındaki ortaklık da Broadcom'un gelirlerini etkiliyor. Han'ın böyle bir düşünceye sahip olmasının arkasında ise iPhone 12'ye olan talep beklenenden az olacağı görüşü var.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Ünlü oyunun sunucuları kapandı! Bakın neden...Ünlü oyunun sunucuları kapandı! Bakın neden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Darphane yeniden başladı

Darphane yeniden başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rockstar Games'ten anlamlı hareket: GTA 5 online sunucuları George Floyd için kapandı!

Ünlü oyunun sunucuları kapandı! Bakın neden...

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Elon Musk bu kez Amazon CEO'su Jeff Bezos'u hedef aldı!

Elon Musk ünlü CEO'ya savaş açtı!

Yakında el tipi UV cihazları hepimizin elinde olabilir!

Yakında el tipi UV cihazları hepimizin elinde olabilir!

Hublot'tan 40 bin TL'lik akıllı saat: Hublot Big Bang e

Bu saatin fiyatına bakan bir daha bakıyor!

Apple CEO'su Tim Cook'tan George Floyd mektubu!

Apple CEO'su George Floyd'u unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.