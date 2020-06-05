Broadcom CEO'su açıkladı: iPhone 12 gecikebilir!

iPhone 12 çıkış tarihi için kimse sorsak eylül ayını işaret eder. Fakat bu konuda bu yıl bir değişim olabilir. Bu değişimin ana nedenini ise koronavirüs salgını oluşturuyor. Zira koronavirüs salgınının etkileri, Apple'a kadar uzandı. iPhone 12'nin parça tedariğinde koronavirüs salgını yüzünden sıkıntılar yaşadığı söylenen Apple, Broadcomm CEO'su Hock Tan'ın açıklamalarına göre iPhone 12'nin çıkış tarihinde de bazı sorunlar yaşayabilir.

iPHONE 12 SÖYLENTİLERİ DOĞRU OLABİLİR

Broadcom CEO'su Hock Tan, Bloomberg'e konuştu. Tan, verdiği röportajda iPhone 12 serisinin beklenen tarihten birkaç hafta sonra tanıtılabileceğine dair söylentilerin doğru olabileceğini söyledi. Böylece bu söylentiler, Apple'ın önemli tedarikçilerinden biri tarafından ilk kez dile getirildi.

TALEP AZ MI OLACAK?

iPhone 12 hakkında gelen söylentiler, telefonun ekim ayında tanıtılabileceği yönündeydi. Hock Tan'ın açıklamaları da bu söylentilerle paralel. Ayrıca Tan'ın açıklamalarına göre Apple ile aralarındaki ortaklık da Broadcom'un gelirlerini etkiliyor. Han'ın böyle bir düşünceye sahip olmasının arkasında ise iPhone 12'ye olan talep beklenenden az olacağı görüşü var.

