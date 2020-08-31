Brokini: Erkekler için bikini

Erkek bikinisi olarak da nitelendirilen brokininin arkasındaki isim Toronto’dan Chad Sasko ve Taylor Field.

Pazarlama stratejilerine bakılırsa brokini bir şaka ürünü gibi görünmesine rağmen, girişimciler brokininin ciddi bir ürün olduğu konusunda ısrarcı; bir web siteleri bile var. Eğer koleksiyonunuzda bir brokini olsun isterseniz, fiyatı 45 dolar, yani 330 TL.

Brokininin yaratıcıları Saso ve Field, web sitelerinde yer alan ve kendileri hakkındaki esprili açıklamada lisede çok başarılı olduklarını ve dersleri bir şaka olarak gördüklerini söyleyerek “Bu nedenle hiç çalışma disiplinimiz olmadı ve zamanımızın çoğunu oyun oynayarak geçirdik. Ardından bir şekilde işletme okumaya başladık. İkimiz de tamamen vasattık ve bu yüzden yürüttüğümüz işte deliler gibi para kaybettik. Umarım bir gün brokini, kayıplarımızı karşılayacak ve bir golden retrever işe alacak kadar para kazandırır. Ancak bir iş nasıl yürütülür bilimiyoruz. Eğer daha fazla bilgi isterseniz lütfen brokini ürün sayfasına gidin ve 5 tane brokini alın. Sevgiler” sözleri yer alıyor.