Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli hangi hastalıklara iyi gelir, en sağlıklı nasıl yenir?

Brokoli faydaları bakımından son derece önemli sebze türlerinden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirici niteliği bulunan bu sebze, vücutta meydana gelen hücre hasarlarını iyileştirmede de etkilidir. Görünüm olarak ağaca benzetilen bu sebze, düşük kalori miktarına sahip olduğundan diyet listelerinde de yer almaktadır. Pişme esnasında etrafa yaydığı koku bazı kişilerin hoşuna gitmese de düzenli tüketimde çok sayıda yararı vardır.

Brokolinin faydaları nelerdir?

Brokoli birçok sebze gibi insan sağlığına yararları olan sebzelerden biridir. Çiğ olarak yenebildiği gibi pişmiş olarak da tüketimi çok yaygındır. İçerisinde kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, fosfor gibi minerallerin yanı sıra potasyum, manganez, selenyum gibi önemli mineraller de barındırır. Ayrıca vitamin yönünden de epey zengin bir sebze çeşididir.

Brokoli; B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B9 vitaminiyle beraber az bir oranda olsa B12 vitamini ile B5 vitamini de içermektedir. Ayrıca K vitamini, D vitamini, E vitamini, A ve C vitaminleri bakımından da zengin bir besin deposudur. Brokolinin faydaları ise genel olarak şöyledir:

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık güçlendirici özelliği vardır.

Güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

Mide, böbrek, prostat gibi kanser çeşitlerine yakalanma riskini azaltıcı etkisiyle birlikte bu hastalıkların tedavisinde de etkin bir rolü mevcuttur.

Bu sebze çiğ olarak tüketilebilen sebzelerden biridir. Brokoli çiğ yemenin faydaları arasında kemik ve ağız sağlığını koruyucu özelliği vardır.

Kalp ve damar rahatsızlıklarının tedavisinde ek tedavi olarak kullanılabileceği gibi bu rahatsızlıklara yakalanma riskini düşürme etkisi olabilir.

Brokolinin erkeklere faydası da mevcuttur. Erkeklerdeki testosteron hormonunun prostata daha hızlı erişmesinde etkin bir rolü vardır.

Kan şekeri değerlerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bağırsak florasının korunmasında etkilidir.

Ağız, diş ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bu sebzenin suyu da sağlık yönünden yararlıdır. Haşlanmış brokoli suyunun faydaları arasında kabızlığı giderici ve kilo verme sürecini hızlandırıcı etkileri de vardır.

Brokoli hangi hastalıklara iyi gelir?

Yeşil sebzeler arasında bulunan brokolinin sağlık açısından pek çok önemli faydası mevcuttur. Bu noktada brokoli hangi organa iyi gelir konusu gündeme getirilebilir. Bu sebzeyle alakalı birçok farklı araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu araştırmalar ve çalışmalar neticesinde brokolinin bazı kronik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Özellikle kanser çeşitleri arasında bulunan böbrek, prostat, meme, mide gibi kanser hastalığı tedavilerinde destek amacıyla kullanımı mevcuttur.

Ayrıca brokolinin akciğere faydası vardır. Bu sebze içerisinde sülforafan denilen bir madde bulunmaktadır. Bu madde akciğer sağlığını korumada bir hayli etkilidir. Bu yüzden brokoli tüketmenin akciğerleri temizlediği belirtilmektedir. Bu sebze ayrıca güneşin zararlı ve olumsuz etkilerinden de koruma özelliğine sahiptir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Her gün brokoli yersek ne olur?

Her gün düzenli olarak brokoli yemenin sağlık bakımından pek çok önemli olumlu etkisi vardır. Tansiyon düzenleyici özelliği ile öne çıkan bu sebze kolesterol seviyelerini de düşürdüğü için kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirmede bir hayli etkilidir. Ayrıca vücutta biriken zararlı toksinlerin ve ödemin daha hızlı atılmasında da etkili olan brokoli, tam bir şifa kaynağı olarak adlandırılmaktadır.

Vücutta meydana gelen iltihapları da azaltmada etkili olan bu sebze, lif yönünden zengin olduğundan kilo verme sürecini olumlu yönde desteklemektedir. Brokoli 4 mevsim de kolaylıkla bulunabilen bir sebze türüdür. Ancak özellikle sonbahar ve kış döneminde tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır.

Brokoli en sağlıklı nasıl yenir?

Gerek mineral gerek antioksidan gerekse vitaminler açısından zengin olan brokolinin çeşitli tüketim biçimleri vardır. Çiğ olarak yenebileceği gibi buharda ya da haşlanmış olarak da yenebilmektedir. Ancak pek çok uzmana göre en sağlıklı tüketim biçimi buharda pişirilendir. Eğer çok fazla pişirilirse ya da kızartılırsa içerisinde bulunan önemli vitamin ve minerallerin büyük bir kısmı yok olabilir. Buharda pişirme dışında haşlama yöntemi de yaygın olarak tercih edilir. Haşlanmış brokoli faydaları arasında mideye iyi gelmesi, kan şekeri seviyelerini dengelemesi, kabızlık sorununu ortadan kaldırılması sayılabilir.

Brokoliyi kimler yememeli?

Brokoli son derece yararlı bir besin olmasına rağmen tüketirken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu bağlamda brokolinin faydaları ve zararları konusu karşımıza çıkabilir. Çok sayıda yararı olan bu sebzeyi bazı bireylerin tüketmesi önerilmemektedir. Tüm gıdalarda geçerli olan temel kurallardan biri gıdaların gerektiğinden fazla tüketilmemesidir.

Sindirim sistemi problemi olan bireylerin bu sebzeyi yüksek oranda yemesi, bağırsak sağlığının bozulmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra kan sulandırıcı ilaç başta olmak üzere çeşitli ilaç kullanan kişilerin brokoli tüketmeden önce doktorlarına danışmasında yarar vardır. Ayrıca bu sebze çiğ olarak yenme özelliği taşısa da çiğ tüketimi, midede gaz probleminin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.





